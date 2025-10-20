Mağdurlar Yaşadıklarını Tek Tek Anlattı
BBC Türkçe’nin bir yıl süren araştırması ve Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, üç Suriyeli kadın Karagöz hakkındaki iğrenç iddiaları doğruladı. Savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan ve yardım almak için mağazaya giden Medina, Nada ve Batoul isimli kadınlar, Sadettin Karagöz’ün yardım dağıtımı sırasında kendilerine dokunduğunu ve cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu anlattı.
Medina: "Bağırmasaydım bana tecavüz etmeye çalışacaktı. Hâlâ onu rüyalarımda görüyorum. Ölmek istedim ama çocuklarım için hayatta kaldım."
Nada: "Yalnız kalmamı istedi, gelmezsem yardım etmeyeceğini söyledi."
Batoul: Yardım paketini almaya döndüğünde Karagöz'ün kendisine dokunduğunu ve tepki göstererek dükkândan ayrıldığını belirtti.
Mağdurların, sınır dışı edilme ve güvenlik korkusu nedeniyle uzun süre şikâyetçi olmaktan çekindikleri öğrenildi. Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü yetkilileri de iddiaları ciddiye aldıklarını ancak mağdurların şikâyetçi olmaktan korktuğunu teyit etti.
Suçlamaları Reddetti, Delil Yetersizliğinden Serbest Kaldı
Emekli bir banka çalışanı olan Sadettin Karagöz, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti ve mağazasında 37 binden fazla kişiye yardım ettiğini öne sürdü. Cinsel ilişkiye giremeyeceğini iddia ederek sağlık raporlarını paylaşsa da, uzmanlar bu raporun suçlamaları çürütmeye yetmediğini belirtti.
Karagöz hakkında daha önce 2019 ve 2025 yıllarında da benzer şikâyetler yapıldığı, ancak polisin yürüttüğü soruşturmaların delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararıyla sonuçlandığı ortaya çıktı.
2025 yılında mağazaya yapılan polis baskınında dükkan mühürlendi ve Karagöz yeniden sorgulandı. Karagöz, mağazasının adını bu yıl Bir Evim Aşevi Derneği olarak değiştirerek resmi dernek statüsü için başvuruda bulundu.