Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çağrısıyla bir araya gelen Siyasi Partiler Konseyi toplantısı dün yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’de başlayan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve parti başkanları basına açıklamalarda bulundu.

Erhürman, Siyasal Partiler Konseyi ile yapılan ikinci toplantıda, son görüşme sürecinde neler yaşandığını ayrıntılı bir şekilde ve herhangi bir şeyi gizlemeden aktardıklarını belirtti.

Siyasi Partiler Konseyi toplantısının, “son derece samimi bir ve açık bir ortamda gerçekleştiğini" söyleyen Erhürman, Kıbrıs sorunu hakkında yapılan tüm görüşmelerin, Hristodulidis tarafından sunulan paketin ve Yüksek Mahkeme tarafından talep edilen Anayasa değişikliğinin görüşüldüğünü belirtti.

Erhürman, dün, Cumhurbaşkanlığı makamındaki 55. günü olduğunu söyledi.

Erhürman, bu 55 günde yoğun temaslar gerçekleştirdiklerini; İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Fransa Büyükelçileri ile Avrupa Komisyonu, AB Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’la görüşmeler ve Birleşik Krallık Devlet Bakanıyla telefon görüşmesi yapıldığını belirtti.

Tüm bu görüşmelerin yanında BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yapılan ikili görüşme ve gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin de toplantının gündeminde yer aldığını vurguladı.

Hristodulidis tarafından sunulan paketin de Konsey toplantısında görüşüldüğünü söyleyen Erhürman, paketle alakalı olarak, kendileri tarafından henüz bir geri bildirim yapılmadığını vurguladı.

Çözüm esasına yönelik meselelerin, uzun süredir dile getirdiği dört maddelik metodolojinin parçası olduğunu söyleyen Erhürman, bu metodolojinin ilk maddesinin siyasi eşitlik olduğunu hatırlattı. Erhürman, halkın kendisine Cumhurbaşkanlığı yetkisini verirken, bu dört maddeyle masaya gidileceğini bildiğini belirtti.

“Her zaman bu dört madde üzerinde durdum.” diyen Tufan Erhürman, üçlü görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında söz edilen siyasi eşitlik kavramının, “dönüşümlü başkanlığı” içermediği için tam olmadığını belirtti.

“Dönüşümlü başkanlık” kabul edilmeden, metodolojinin ilk maddesinin ancak yarısında ortak fikir oluştuğunu kaydeden Erhürman, “Metodolojinin ilk maddesinin tamamı üzerinde ortak fikir oluşmadıkça, ikinci maddesine geçilmesi mümkün değildir. Şu anda, dört maddelik metodolojinin birinci maddesinin yarısındayız ve siyasi eşitlik noktasındayız.” şeklinde konuştu.

“ÇÖZÜM MODELİNE İLİŞKİN BİR UZLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Erhürman, çözümün modeline ilişkin herhangi bir tartışmaya ya da sonuca ulaşılmadığını belirterek, “Çünkü tavrımız net.” dedi.

Erhürman, zaman zaman Güvenlik Konseyi kararına atıf yapılmış olmasının, her iki tarafta da çözüm modeline ilişkin bir uzlaşma olduğu yönünde yorumlandığını söyleyerek, uzlaşmanın söz konusu olmadığını vurguladı.

“Çözüm modeli” ifadesinin işin esası olduğunu ve metot tamamlanmadıkça, “esas” konuşulamayacağını belirten Erhürman, Güvenlik Konseyi kararlarına yapılan atfın sadece siyasi eşitlik konusunda olduğunu ve çözüm modeli olarak, federasyondan bahsetmediğini kaydetti.

Erhürman, “Seçimden önce, ne söylediysem, neyin sözünü verdiysem; seçimden sonra da onu görüşeceğim.” şeklinde konuştu.

“5+1’E LEFKOŞA'DA, BELLİ KONULARDA ANLAŞMAYA VARILARAK GİDİLMESİ GEREKİYOR”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 5+1 formatındaki toplantıların, BM Genel Sekreteri, üç garantör ülke ve her iki liderin de katılımıyla çok üst düzey bir görüşme olduğunu ve bu düzeydeki bir görüşmeye gidilmeden Lefkoşa'da, belli konularda anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Bu formattaki toplantıların ilkinin Cenevre, ikicisinin de New York'ta yapıldığını hatırlatan Erhürman, her iki toplantıdan da basit konular dahil, hiçbir sonuç alınamadığını söyledi. Erhürman, “Bu boyuttaki toplantılarda, hiçbir sonuç almadan çıkılması, taraflar için iyi bir şey değildir.” dedi.

“HOLGUİN OCAK AYI SONUNDA TEKRAR ADAYA GELECEK”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in, ocak ayı sonunda tekrar adaya gelmesinin öngörüldüğünü belirten Erhürman, Holguin ile bu süre içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Erhürman, “5+1'den kaçmamız diye bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir görüşmeden kaçmayız. Bugüne kadar kaçmadık, bundan sonra da kaçmayacağız,” diye konuşarak “hep sonuca odaklanmanın” önemine değindi.