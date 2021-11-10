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UBP-DP Koalisyon hükümeti programı yarın görüşülecek

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UBP-DP Koalisyon hükümeti programı yarın görüşülecek
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinin programı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yarın görüşülmeye başlanacak.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başbakanlığındaki UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nin Bakanlar Kurulu listesi Cumartesi, hükümet programı ise 8 Kasım Pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nde okunmuştu.

Hükümet programına ilişkin yarın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılacak görüşme tamamlandıktan bir tam gün sonra yeni hükümet için güven oylamasına gidilecek. 

YENİ HÜKÜMET VE ERKEN SEÇİM

Yeni hükümetin kurulmasının ardından Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu erken seçimin 23 Ocak’ta yapılmasını kararlaştırmıştı. Kurul ayrıca Seçim ve Halk Oylaması Yasasında Değişiklik için Ad Hoc Komite kurulması ve bütçenin toplam 6 günde görüşülmesi konularında ortak mutabakata varmıştı.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı kabul edilip, Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildi. 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nın, 16-18 Kasım tarihlerinde komitede, 22-24 Kasım tarihlerinde ise  Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülüp, onaylanması öngörülüyor.

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