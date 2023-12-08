Tunç "Şampiyon Meleklerimiz bizim de çocuklarımız”

“İsias otelde de 35 KKTC vatandaşımızı kaybettik ve büyük acı yaşadık, Şampiyon Meleklerimiz bizim de çocuklarımız” diyen Türkiye Adalet Bakanı Tunç, depremin ilk anından itibaren büyük bir çalışma başlattıklarını, 10 bin kişilik yargı görevlisini bölgeye sevk ettiklerini ve deliller toplandığını kaydetti

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da yer aldı.

Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretini çok anlamlı bulduğu Tunç’u, böyle hassas ve nazik bir dönemde ülkede görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Asrın felaketi 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren vatandaşlar ile İsias Otel’de enkaz altında yaşamını yitiren Şampiyon Melekleri anarak “Acımız büyüktür” diyen Üstel, Anavatan Türkiye ile acılarının ortak olduğunu belirtti.

Üstel, anavatanın acılarını da imkanlar dahilinde paylaştıklarını kaydederek, o günden bugüne İsias Otel'deki soruşturmanın tamamlanması için çalıştıklarını ifade etti.

İlk duruşmanın 3 Ocak’ta yapılacağına işaret eden Üstel, aileler, bakanlar, milletvekilleriyle ilk duruşmaya katılacaklarını söyledi.

İsias Otel sorumlularının adalet karşısında hesap vereceğine vurgu yapan Üstel, “Yargıya güvenimiz sonsuzdur” dedi.

“Süratli bir şekilde adalet yerine gelmelidir” diyen Üstel, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Şampiyon Meleklerin adını hem Türkiye’de, hem de ülkede yaşatmak için çalıştıklarını ifade eden Üstel, hükümet olarak her zaman anavatana imkanlar dahilinde yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Üstel, Tunç’a, bu nazik ve hassas dönemde ziyaret ve açıklamalar için teşekkür etti.

-Tunç

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, KKTC’de bulunmaktan ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkeye geldikten sonra Şampiyon Meleklerin kabrini ziyaret ettiğini ifade eden Tunç, dua ettiklerini, ailelerin acısını paylaştıklarını ve başsağlığı dilediklerini söyledi.

“Acı büyük” ifadesini kullanan ve 6 Şubat’ta yaşanan depremin dünyadaki en büyük depremlerden biri olduğunu ifade eden Tunç, “50 binden fazla insanımızı kaybettik. 11 vilayetimiz çöktü. 42 bini Türk vatandaşı, 7 binden fazla yabancı vatandaş yaşamını kaybetti” diye konuştu.

“İsias otelde de 35 KKTC vatandaşımızı kaybettik ve büyük acı yaşadık, Şampiyon Meleklerimiz bizim de çocuklarımız” diyen Tunç, depremin ilk anından itibaren büyük bir çalışma başlattıklarını, 10 bin kişilik yargı görevlisini bölgeye sevk ettiklerini ve deliller toplandığını kaydetti.

Bu çerçevede delillerin bilir kişilere gönderildiğini, tutuklamaların yapıldığını ve sürecin hızlı bir şekilde yürütüldüğünü anlatan Tunç, bu çerçevede 5 tutuklu bulunduğunu ve 3 Ocak tarihinde duruşma olacağını belirtti.

Şampiyon Melekler'in anısının yaşatılacağını ifade eden Tunç, bir kusur varsa sorumlusun cezasını mutlaka çekeceğini, adaletin ortaya çıkacağını vurguladı.

Duruşmaların izlenmesi için talepler olduğunu ve bu konuda çalışma yapıldığını ifade eden Tunç, “Acımız ortaktır, ayrı gayrı yok. Sonuna kadar adaletin ortaya çıkması için yargı bağımsızlığı ilkesi çerçevesinde sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Tunç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ortak tarih, kültür, kader ortaklıkları olduğunu, bağların sağlam temeller üzerinde olduğunu ifade ederek, milli davadan taviz vermeden, Kıbrıs Türk halkının hak hukuk ve bağımsızlığını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Adli konulardaki işbirliklerinin de sorunsuz devam ettiğini ifade eden Tunç, ilişkileri daha da geliştirerek, ülkedeki huzur güven ve refahı artıracaklarını kaydetti.

Tunç, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti.