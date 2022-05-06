Son sözü PM söyleyecek

“Sucuoğlu haricinde UBP’li hiçbir vekil hükümet kurma görevini alamaz” yönünde karar alan UBP MYK’sının bu kararının sadece tavsiye niteliğinde bir karar olduğu ve son sözü söyleyecek olanın UBP Parti Meclisi olduğu biliniyor





20 Nisan’da beridir hükümetsiz kalan ülkemizde, siyaset sahnesi bayram tatilinin bitmesiyle dün yeniden hareketlenmeye başladı.

“Ankara’nın çalışmak istemediği kişi” ilan edilen Faiz Sucuoğlu’nun hükümet kurma şansı kalmadı. Talep, UBP’nin abisi olarak lanse edilen Ünal Üstel’e hükümet kurma görevinin verilmesi yönünde.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun kabinede Sunat Atun – Olgun Amcaoğlu değişikliğini yapmak istemesiyle 20 Nisan’da patlak veren hükümet krizi halen devam ediyor. İstifası kabul edilen 2. UBP-DP-YDP hükümetinin ardından kurulmak istenen 3. UBP-DP-YDP hükümeti daha güvenoyu alamadan yol kazasına uğradı. Ülkenin hükümetsiz kaldığı ve belirsizliğin hâkim olduğu kriz ortamında, verilen 3 günlük bayram tatilinin ardından tartışmalar dün yeniden alevlendi.

Siyasi kulisler, bayram tatili arasında da boş durmadı ve olası hükümet senaryolarına ilişkin perde gerisinde birçok farklı görüşme gerçekleşti. Faiz Sucuoğlu’na son dakika golü atan hükümet ortakları DP ve YDP’nin ‘Sucuoğlu’suz bir hükümete yeşil ışık yaktığı öğrenilirken, bu talebin UBP’nin içerisini oldukça karıştırdığı da gelen bilgiler arasında. Öte yandan Ankara Hükümeti’nin Faiz Sucuoğlu’nun üzerini çizdiği ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümet kurma görevini; UBP’nin abisi olarak lanse edilen Ünal Üstel’e verilmesi için telkinde bulunulduğu öğrenildi.

SON SÖZÜ PARTİ MECLİSİ SÖYLEYECEK…

Bayram tatili öncesinde iddia olarak ortaya çıkan ‘hükümet kurma görevi Üstel’e verilecek’ dedikodularının önüne geçmek için “Genel Başkan Faiz Sucuoğlu haricinde UBP’li hiçbir vekil hükümet kurma görevini alamaz” yönünde karar alan UBP MYK’sının bu kararının sadece tavsiye niteliğinde bir karar olduğu ve son sözü söyleyecek olanın UBP Parti Meclisi olduğu da biliniyor.

UBP’nin en yetkili karar alma mekanizması olan Parti Meclisi’nin ne zaman toplanacağı ve Parti Meclisi’nin ne yönde karar alacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

“KABİNE ‘TAZELENECEK’ İDDİASI…

Siyasi kulislerden edinilen bilgiye göre UBP’nin abisi Ünal Üstel’in Başbakanlığında kurulacak olası UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin kabinesinde UBP’nin deneyimli isimlerine yer verilmeyeceği iddia ediliyor. Kabinenin daha önce bakanlık yapmamış vekillerden oluşacağı öne sürülürken, UBP’nin tecrübeli isimlerinin ise böyle bir kabineye güvenoyu verme konusunda Üstel’e sıkıntı yaratabileceği ifade ediliyor. UBP Parti tabanının da Genel Başkan Sucuoğlu’nun kenara itilmesine pek sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

ERKEN SEÇİMİ ‘EN ÇOK’ İSTEYEN CTP…

Siyasi kulislerde öne çıkan bir diğer iddia ise; kabinede parti başkanlarının yer almayacağı, UBP-CTP-HP geniş tabanlı mutabakat hükümeti. UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun kendisine son dakika golü atan ve aleyhinde çok sert açıklamalar yapan DP ve YDP Genel Başkanları Ataoğlu ve Arıklı’ya karşı oldukça öfkeli olduğu ve DP ile YDP’yi cılız bir muhalefet olarak Meclis’te bir köşeye itmeyi arzuladığı da öne sürülüyor. Bu noktada CTP’nin tavrının ne olacağı ise en önemli soru işareti. Halkın Partisi’nin CTP’nin de yer alacağı bir hükümete girmeye hazır olduğu öğrenilirken, CTP’de ise erken bir seçimle Meclis’e daha güçlü geri dönme düşüncesinin ağır bastığı biliniyor.

