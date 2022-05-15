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Hükümet programı üzerindeki  görüşmeler yarın yapılacak

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Hükümet programı üzerindeki  görüşmeler yarın yapılacak

Cumhuriyet Meclisi, “hükümet programı üzerindeki  görüşmeleri” yarın yapacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanacak.

Hükümet programı üzerindeki görüşmelerin bitmesinin ardından bir tam  gün geçtikten sonra  sonra güven oylaması yapılacak.

Ünal Üstel  başbakanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kabinesi  geçtiğimiz perşembe günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanmış,  ardından  Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmuş, cuma günü de  hükümet programı  Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakan Ünal Üstel tarafından okunmuştu.

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