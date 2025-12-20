Mağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekipleri, Güvercinlik bölgesinde Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye hayvan kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine bölgede pusu görevi yaptı.

Güvercinlik sınır hattında güneyden kuzeye bir araca bindirdikleri 9 adet süt danası ile suçüstü yakalanan Kıbrıslı Rum P.C., ile Kıbrıslı Türk A.B., ile K.T., dün tutukluluk talebi ile dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

Güvercinlik köyü sınır hattında önceki gece yarısı meydana gelen olayda, 9 adet süt danasını Van aracı ile sınır hattına getiren Kıbrıslı Rum P.C., ile kaçak hayvanları araçlarına yükleyen A.B., ile K.T., polis operasyonunda suçüstü yakalandı. Polis, zanlıların hayvan kaçakçılığından elde ettiğine inanılan yüklü miktarda sterlin ve Euro paralara da el koydu.

Mahkemeye operasyonun detaylarını aktaran polis memuru, önceki akşam saatlerinde, Güvercinlik’te, sınır hattına gelen zanlı P.C.’nin, Van aracının arkasındaki 9 adet 1 aylık danaları, zanlı A.B.’nin aracına yükledikleri esnada suçüstü tespit edildiğini anlattı. Zanlı K.T.’nin de bölgede zanlılara yardım ettiği sırada suçüstü tespit edildiğini aktaran Oran, zanlılar üzerinde, hayvan kaçakçılığından elde edilmesi kuvvetle muhtemel yüklü miktarda sterlin ve Euro para da bulunduğunu bildirdi. Polis soruşturma maksatlı zanlıların tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç İzzet Erkanlılar, zanlıların 3 gün tutuklu kalması yönünde emir verdi.