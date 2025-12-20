Uyuşturucu satıcılarına baskın

Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından düzenlenen ortak operasyonda bir kilo uyuşturucuyla yakalanan Burhan Sarğın ve Yılmaz Amin dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Cemal Ramiz olguları aktardı. Polis, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 13.50’de Ortaköy Lefkoşa’da, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından Burhan Sarğın’ın evinde arama yapılmaya gidildiğini, evin kapısının açık olduğunu ve madde kokusu geldiğini, içeri girdiklerinde Burhan Sarğın ile Yılmaz Amin’in mutfakta tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan aramada mutfakta bir kilo hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve boş naylon poşetler ele geçirdiklerini söyledi. Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde uyuşturucuyu Lefkoşa’da bir şahıstan aldıklarını, 27 gramını sattıklarını söylediklerini açıkladı. Polis, ayrıca zanlı Sarğın’ın 2025 yılı Ekim ayı içerisinde 120 gram uyuşturucu alıp, 27 gramını sattığını söyledi. Polis, zanlı Sarğın’ın İskele’de uyuşturucu meselesinde emareler üzerinde parmak izinin de tespit edildiğini, her iki zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, emarelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.