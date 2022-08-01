Yeni Avengers Filmi Secret Wars’ın Vizyon Tarihi Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Avengers Secret Wars hakkında bilmeniz gerekenleri anlattık.

Geçtiğimiz günlerde Marvel hayranlarını heyecanlandıran müthiş bir tanıtım yapıldı. Avengers: Endgame ile Avengers film serisinin son bulduğunu düşünen Marvel hayranları, yeni bir Avengers filminin geleceğini duyunca çok büyük bir sevinç yaşadılar. San Diego Comic-Con (SDCC) 2022 fuarında sunum yapan Marvel, Secret Wars isimli yeni Avengers filminin vizyon tarihini açıkladı. Sizler için Avengers Secret Wars hakkında bilmeniz gerekenleri anlattık.

Avengers Secret Wars ne zaman çıkacak?

Marvel, DC Comics ve Disney+ başta olmak üzere birçok firmanın katıldığı SDCC fuarı, bilim kurgu severleri buluşturdu. Marvel, DC Comics’in Shazam filmiyle ilgili yaptığı açıklamadan sonra bombayı patlattı. Avengers hayranlarının uzun süredir merakla beklediği Secret Wars filmi için ilk adım atıldı.

Avengers: Endgame’i yöneten Russo kardeşler, geçtiğimiz günlerde Secret Wars filmi hakkında açıklama yaptılar. Endgame ile başarılı bir işe imza atan Russo kardeşler, katıldıkları bir etkinlikte Secret Wars’tan bahsettiler. Secret Wars hakkında konuşan Russo kardeşler, “Secret Wars, küçüklüğümüzde hayran olduğumuz tek çizgi roman dizisiydi. İnanılmaz derecede iddialı, Infinity War ve Endgame filmlerinden daha büyük bir film olacağını düşünüyoruz. Infinity War ve Endgame’i yönetmek oldukça zordu, bu ikisinden daha büyük bir filmi yapmayı hayal edemiyorum bile.” ifadelerini kullandı.

Marvel, nihayet Avengers’ın yeni filminin ne zaman gösterime gireceğini duyurdu. Secret Wars filmi, 7 Kasım 2025 yılında vizyona girecek.

Filmin yönetmenlik koltuğunda Russo kardeşlerin oturacağı düşünülse de, henüz netlik kazanmış değil. Russo kardeşler, Avengers: Endgame filmi ile 2,798 milyar dolar hasılat elde etmişti ve bu yeniden gündeme geldi. Avengers: Endgame, kısa bir süreliğine gişe hasılatında birinci sıraya yükselmişti. Ancak Avatar tekrar vizyona girince Endgame birinciliğini kaybetti. Russo kardeşlerin Marvel’ın yeni filmi Secret Wars’ı yönettikleri takdirde Avatar’a ait olan 2,802 milyar dolar hasılat rekorunu kırmaları bekleniyor.

Avengers Secret Wars konusu

Filmin konusu hakkında henüz bir açıklama yapılmamış olsa da elbette bazı tahminler var. Secret Wars’ın çoklu evren hikayesinde önemli bir rol oynayacağı ve büyük ihtimalle Marvel Sinematik Evreni’ni sonsuza kadar değiştireceği düşünülüyor.

Filmin oyuncu kadrosu

Yeni filmin oyuncu kadrosu henüz netlik kazanmadı. Dolayısıyla bu konu ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak filmi kimin yöneteceği kesinleştikten sonra oyuncu kadrosunun da yavaş yavaş belirleneceği düşünülüyor.