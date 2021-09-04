Netflix’te İzleyebileceğiniz En İyi 36 Film ve Dizi

Bu ay Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi film ve dizileri bir araya getirdik.

Netflix en iyi film ve dizileri bir araya getiriyor. Her hafta kendi yapımcılığını yaptıkları yapımları ve çeşitli ülkelerin çektikleri film ve dizileri izleyicilerin beğenisine sunuyor. Böylece kullanıcılarına birbirinden farklı yüzlerce film ve dizi izleme imkanı veriyor. Ancak seçenek çok olunca insanın neyi izleyeceğine karar vermesi çok zor oluyor. Bu nedenle sizler için bu ay ve Netflix tarafından kaldırılmadığı sürece önümüzdeki aylarda da izleyebileceğiniz film ve dizileri bir araya getirdik. Fakat listemizde Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter ve Hababam Sınıfı gibi seri filmler yerine tek filmlere yer verdik. İşte Netflix’te izleyebileceğiniz en iyi filmler ve diziler.

1. Esaretin Bedeli – The Shawshank Redemption (1994) – IMDb: 9,3

“Netflix en iyi yapımlar” listemizde yer alan film, masumiyetini iddia etmesine rağmen karısını ve sevgilisini öldürdüğü gerekçesiyle Shawshank Devlet Cezaevi’nde yaklaşık 20 yılını geçiren bankacı Andy Dufresne’in hikayesini anlatmaktadır. Filmde rol Tim Robbins ve Morgan Freeman alıyor.

Rivyalı Geralt, yalnız ve çok güçlü bir canavar avcısıdır. İnsanların en az canavarlar kadar kötü olduğu fantastik bir dünyada yaşayan Geralt, burada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Fakat kader onu, genç bir prensese ve güçlü bir büyücüye doğru savuracaktır. Bu üçlü, her geçen gün daha da tehlikeli bir yer haline gelen Kıta’da kendi kaderlerini çizmelidir. Dizide Henry Cavill, Anya Chalotra ve Freya Allan rol alıyor.

Yakın bir gelecekte, tahıl ürünlerinin ölmesine neden olan bir küf yüzünden medeniyet gerileyerek tarım toplumu seviyesine düşmüştür. Dul bir mühendis ve eski bir NASA pilotu olan Joseph Cooper, ailesi ile birlikte bir tarla işletmektedir. O artık bir çiftçidir. 15 yaşında bir oğlu ve 10 yaşında bir kızı vardır. Bir gün, çocukları için iyi bir gelecek isteyen Cooper’a çok zorlu bir görev teklif edilir. Ailesi ve tüm insanlık için bu görevi kabul eden Cooper, birkaç bilim insanı ile birlikte uzayın derinliklerine doğru yolculuğa çıkar. Christopher Nolan’ın yönettiği filmde Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Matt Damon rol alıyor.

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4. La casa de papel (2017-2021) – IMDb: 8,3

“Netflix en iyi yapımlar” listemizde bulunan dizi, “Profesör” lakaplı bir adamın liderliğindeki bir ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi’ni ve İspanya Merkez Bankası’nı soymasını konu almaktadır. Dizide Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Miguel Herran ve Jaime Lorente rol almaktadır.

5. Prestij – The Prestige (2006) – IMDb: 8,5

19. yüzyıl İngiltere’sinde geçen film, önceleri birlikte çalışan iki sihirbazın daha sonra rekabete ve hatta düşmanlığa dönüşen hikayesini konu almaktadır. Robert Angier, eşi Julia McCullough ve Alfred Borden bir sihirbazın asistanı olarak çalışmaktadır. Ancak Julia, bir gösteri sırasında hayatını kaybeder. Bunun üzerine Robert, Alfred’i suçlar ve iki arkadaş birbirine düşman olur. Daha sonra bu iki düşman da ünlü bir sihirbaz olur. Ayrıca aralarında büyük bir rekabet oluşur ve birbirlerinin gösterilerini sabote etmeye çalışırlar. Alfred bir gösterisinde başarılı bir sihirbazlık numarası yapınca Robert, bu numaranın sırrını öğrenme konusunda takıntılı hale gelir. Filmde Christian Bale, Hugh Jackman ve Scarlett Johansson rol alıyor.

Almanya’nın Winden kasabasının çocuklarının ortadan kaybolmaya başlamasıyla bölgede yaşayan dört ailenin kopuk ilişkileri, çifte yaşamları ve karanlık geçmişleri gün yüzüne çıkacak ve üç nesli kapsayan bir gizem gözler önüne serilecektir. Dizide Louis Hofmann ve Lisa Vicari rol alıyor.

Eski Yunan’da, Truva Prensi Paris ve Sparta Kraliçesi Helen arasındaki aşkın sonucunda iki ülke arasında savaş çıkmıştır. Helen’in kocası Kral Menelaus çok kızmıştır. İntikam almak isteyen Menelaus, kardeşi Mikene Kralı Agamemnon’un da yardımıyla Truva’ya savaş açar. Agamemnon’un asıl amacı Ege denizini ele geçirmektir. Fakat Truva kolay lokma değildir. Tarih boyunca hiçbir ordu Truva duvarlarını aşamamıştır. Truva kralı Priam ve Prens Hector şehrin korumak için her şeyi yaparlar. Truva savaşının anahtarı ise efsanevi savaşçı Achilles’tir. Achilles (Aşil), kimseden emir almadığı gibi sadece kendi onuru için savaşmaktadır. Savaşa katılmasındaki tek sebep adını tarihe yazdırmaktır. “Netflix en iyi yapımlar” listemizde yer alan filmde Brad Pitt, Orlando Bloom, Diane Kruger ve Eric Bana rol alıyor.

1946’da eski II. Dünya Savaşı hemşiresi Claire Randall ve kocası Frank, 1743 yılına zaman yolculuğu yapar. Ancak Claire, bu zamanda İskoç savaşçısı Jamie ile evlenmek zorunda kalır. Claire zamanla Jamie’ye karşı bir şeyler hissetmeye başlar ve iki farklı zamandan iki adam arasında kalır. Dizide Caitriona Balfe ve Sam Heughan rol alıyor.

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore’ye saldırır. Bunun üzerine Türkiye, Güney Kore’ye bir tugay gönderir. Gönderilen tugayın içinde bulunan askerlerden biri olan Süleyman Astsubay, savaş meydanında annesi babası öldürülmüş beş yaşında bir kız bulur. Süleyman Astsubay ona Ayla adını verir ve 15 ay boyunca onun bakımını üstlenir. Süleyman Astsubay’ın artık Türkiye’ye dönmesi gerekir, ancak Ayla’yı bırakmak istemez. Ayla’yı da Türkiye götürmek için çeşitli yollar deneyen Süleyman Astsubay bir türlü başarılı olamaz. Bunun üzerine içi yana yana Türkiye’ye döner ve aradan 60 yıl geçtikten sonra Ayla ile Türkiye’de buluşur. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor ve Ali Atay rol alıyor.

“Netflix en iyi yapımlar” listemizde bulunan dizi, işlemediği bir suçtan dolayı idam cezası alan Lincoln Burrows’ı ve Lincoln’ün kardeşi Michael Scofield’ın kardeşini kurtarmak için tüm yasal yolların tükendiğini fark edip onu hapishaneden çıkarmak için bir kaçış planı yapmasını ve sonrasında gelişen olayları konu alıyor. Dizide Wentworth Miller, Dominic Purcell, Robert Knepper ve Sarah Wayne Callies rol alıyor.

11. Umut Işığım – Silver Linings Playbook (2012) – IMDb: 7,7

Eski bir tarih öğretmeni olan Pat Salitano, yaşamında değer verdiği her şeyi kaybetmiştir. Yaşadığı ciddi bir travma sonrası patlar ve ardından mahkeme kararı ile 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görür. Çıktıktan sonra hayatını düzene koymak niyetiyle ailesinin evine yerleşen Pat’in amacı düzgün bir adam olup işini geri almak ve karısı Nikki’yi geri kazanmaktır. Fakat durum Pat için sandığından daha zor olacaktır. Bir yemekte, aile dostu Tiffany ile karşılaşan Pat, genç kadınla eski eşine ulaşmak amacıyla yakınlaşır. Bir iyilik karşılığı Pat’e yardım teklif eden Tiffany, her ikisi içinde umut ışığı olacak yeni bir kapı açacaktır. Filmin başrollerini Jennifer Lawrence ve Bradley Cooper ikilisi paylaşıyor.

Sevilen sitcom, Jay Pritchett ve onun çocukları olan Claire ve Mitchell’ın ailelerinin etrafında dönmektedir ve hepsi birbirinden ilginç olan bu ailelerin modern yaşamın zorlukları ile karşı karşıya kalmasını konu almaktadır. Dizide Ed O’Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen ve Ariel Winter rol alıyor.

13. Nefesini Tut – Don’t Breathe (2016) – IMDb: 7,1

Kız kardeşi ve kendisi için daha iyi bir hayata başlamak isteyen Rocky, sevgilisi Money ve arkadaşı Alex ile zengin bir kör adamın evini soymaya gider. Ancak kör adamın göründüğü gibi birisi olmadığını anladıklarında, adamın yeni kurbanları olmadan önce evden kaçmaları gerekecektir. “Netflix en iyi yapımlar” listemizde bulunan filmde Dylan Minnette, Jane Levy ve Stephen Lang rol alıyor.

Dizi, Sherlock Holmes ve Dr. Watson’ın modern İngiltere’deki gizemleri olayları aydınlatmasını konu alıyor. Sevilen dizinin başrollerini Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman ikilisi paylaşıyor.

Bir ilaç şirketi yüzünden kanser hastası karısını kaybeden ve bu hayatta kızından başkası kalmayan bir adam, adaleti yerine getirmek için zorlu bir mücadeleye girer. Geçtiğimiz günlerde çıkan Netflix yapımı filmin başrollerini Jason Momoa ve Isabela Moner ikilisi paylaşıyor.

Not: Film yeni çıktığı için IMDb puanında iniş veya artış yaşanması mümkündür.

Lisede kimya öğretmeni olan 50 yaşındaki Walter White, maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek için araba yıkamacısında ek iş yapmaktadır, ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu ve çok kısa bir ömrünün kaldığını öğrenir. Bunun üzerine Walter, ailesine para bırakabilmek için uyuşturucu yaptığını bir rastlantı sonucu öğrendiği eski öğrencisi Jesse Pinkman ile birlikte metamfetamin işine girer. Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi, yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlarlar. “Netflix en iyi yapımlar” listemizde bulunan dizinin oyuncu kadrosunda Bryan Cranston, Aaron Paul ve Anna Gunn yer alıyor.

Dom Cobb, rüya anında bilinçaltının en derinlerindeki sırları çalabilen başarılı bir hırsızdır. Hal böyle olunca casusluk dünyasında çok ilgi gören biri haline gelmiştir. Ancak bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmıştır. Bu yüzden de evine, çocuklarının yanına dönememektedir. Bir gün Cobb’a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Fakat bu fırsata sahip olabilmesi için önceki işlerinden çok daha iyisini başarmalıdır. Filmde Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt ve Cillian Murphy rol alıyor.

18. How I Met Your Mother (2005-2014) – IMDb: 8,3

Dizi, 2030 yılında, Ted Mosby’nin çocuklarına anneleri ile nasıl tanıştığını anlatmasıyla başlayıp 2005 yılına dönüyor. Ted dizi boyunca, çocuklarına anneleri ile tanışıncaya kadar yaşadıklarını anlatıyor. Dizide Josh Radnor, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders ve Alyson Hannigan rol alıyor.

Obsesif kompulsif bozukluğu olan bir grup hastaya tedavi oldukları klinikteki bilgisayar arızası nedeniyle aynı güne randevu verilir. Randevu günü gelince hastalar kliniğin bekleme odasında toplanmaya başlar. Ayrıca doktorlarının uçuşu rötar yapar. Birbirinden tuhaf olan bu hastalar haliyle birbirlerini tanımaya başlayacaktır. Filmde Alexandra Jiménez, Nuria Herrero, Paco León ve Oscar Martinez rol alıyor.

1919 yılının İngiltere’sinde geçen dizi, Birmingham’daki bir suç çetesinin patronu olan Tommy Shelby’nin yükselmek için yaptıklarını ve çevresinde yaşananları konu alıyor. Dizide Cillian Murphy, Tom Hardy, Joe Cole ve Anya Taylor-Joy rol alıyor.

21. Ben Efsaneyim – I Am Legend (2007) – IMDb: 7,2

Robert Neville, korkunç bir virüsün tüm dünyaya yayılmasına engel olamamış olan bir bilim adamıdır. Neville, tüm dünyada hayatta kalan tek insan olduğunu düşünmektedir. Çünkü o virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Üç yıl boyunca elinden gelen her şeyi yaparak kendi gibi hayatta kalan insanları aramıştır. Ancak herhangi bir sonuç alamamıştır. Neville’ı hayata bağlayan tek şey görevini yerine getirme arzusudur. O kendi kanını kullanarak virüsün etkilerini tersine çevirmeye çalışmaktadır. Fakat zamanı gitgide tükenmektedir.

Küçük bir kasabada ufak bir çocuk kaybolunca, kasabadaki gizli deneyler, olağanüstü güçler ve küçük bir kızın da içinde bulunduğu bir gizem ortaya çıkar. Dizide Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo ve Winona Ryder rol alıyor.

23. Aşk Doktoru – Hitch (2005) – IMDb: 6,6

Alex Hitchens, erkeklere hayatının aşkını bulabilmesi için tavsiyeler veren bir aşk doktorudur. Sara ise bir gazetede dedikodu köşe yazarı olarak çalışmaktadır. Bir gün Alex ile Sara arasında bir çekim yaşanır ve bir ilişkiye başlarlar. Her şey güzel gitmektedir. Ancak Sara, Alex’in yaptığı mesleği öğrenince ondan ayrılır. Bu trajik olaydan sonra Alex’in önünde iki seçenek vardır; ya yoluna devam edecektir ya da hayatının aşkını geri kazanmaya çalışacaktır. “Netflix en iyi yapımlar” listemizde yer alan filmde Will Smith ve Eva Mendes rol alıyor.

8. yüzyılda geçen dizi, sıradan bir çiftçiyken efsanevi bir savaşçıya dönüşen Ragnar Lothbrok ve ailesini konu alıyor. Tanrıların soyundan geldiğine inanılan Ragnar, İngiltere ve Fransa’ya saldırılar düzenleyerek kendi halkı içinde büyük bir savaşçıya dönüşüyor. Dizide Travis Fimmel ve Katheryn Winnick gibi ünlü oyuncular rol alıyor.

24 yaşındaki Caleb, çok önemli bir teknoloji şirketinde yazılım uzmanı olarak çalışmaktadır. Şirketin CEO’su Nathan ise bir dağ evinde insanlardan uzak bir şekilde çalışmaktadır. Caleb, şirketin düzenlediği bir yarışmayı kazanarak, Nathan’ın dağ evinde onunla bir hafta geçirme hakkı kazanır. Ancak bu dağ evinde göreceği şeyden habersizdir. Ava isimli dünyanın ilk gerçek yapay zeka robotu Caleb’ı beklemektedir. Filmde Alicia Vikander ve Domhnall Gleeson rol alıyor.

“Netflix en iyi yapımlar” listemizde bulunan dizi, Kraliçe Elizabeth’in II. Dünya Savaşı’ndan sonra tahta çıktığı ilk yıllara odaklanıyor. Dizide Claire Foy, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies ve Vanessa Kirby rol alıyor.

27. Göl Evi – The Lake House (2006) – IMDb: 6,8

Kate aldığı bir iş teklifi nedeniyle oturduğu yerden taşınmak zorunda kalır. Oturduğu gol evinden ayrılmak onun için çok zor olur. Kendinden sonra evde oturacak kişiye kendi adına gelecek olan mektupları kendisine göndermesini belirten bir not bırakır. Yeni kiracı Alex eve gelince şok olur. Çünkü ev çok pistir ve yıllar içinde yıpranmıştır. Ancak buradaki tuhaf bir zaman kayması imkansız bir aşkın başlangıcı olacaktır. Filmin başrollerini Sandra Bullock ve Keanu Reeves ikilisi paylaşıyor.

Mükemmel bir hafızası olan Mike Ross, eğitimini yarıda bırakmış bir dahidir. Bir gün Mike’ın yolu, çok iyi bir avukat olan Harvard mezunu Harvey Specter ile kesişir. Harvey, Mike’ın yeteneklerinden çok etkilenmiştir. Böylece bu ikili, Mike’ın Harvard mezunu olduğu yalanını söyleyerek, sadece Harvard mezunu avukatları bünyesine katan şehrin en iyi hukuk şirketinde birlikte çalışırlar. Dizide Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Meghan Markle ve Sarah Rafferty rol alıyor.

29. Yeşil Yol – The Green Mile (1999) – IMDb: 8,6

Paul Edgecomb, hapishanede gardiyan olarak çalışmaktadır. Görev yaptığı süre boyunca yüzlerce insanın idam edildiğini görmüştür. Bir gün John Coffey isimli iri bir adam, Paul’un çalıştığı hapishanede idam cezası alır. Fakat Coffey, görünümünün aksine çok saf ve iyi bir insandır. Coffey, iki küçük kızı öldürme suçundan yargılanmaktadır. Ayrıca Coffey’nin insanları iyileştirebilen doğaüstü bir gücü vardır. Paul’un, Coffey hakkındaki düşünceleri günden güne değişecek ve onun yaşaması gerektiğini düşünecektir. Filmde Tom Hanks ve Michael Clarke Duncan rol alıyor.

Sevilen sitcom, birbirlerinden farklı karakterlere sahip olan altı arkadaşın yaşadıkları eğlenceli olayları konu edinmektedir. Dizide Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow ve Matt LeBlanc rol alıyor.

31. V for Vendetta (2005) – IMDb: 8,1

Film 2020 yılının İngiltere’sinde geçiyor. Ülkede baskıcı bir toplum düzeni hüküm sürmektedir. Hükümet, halkı türlü yasaklar ve engellerle idare etmektedir. Hal böyle olunca halk şiddet yanlısı olmaya başlamıştır. Bu kargaşanın orta yerinde görünen gizemli V, belaya bulaşmış masum bir kadın olan Evey’i kurtarır. Ancak bu kurtarış, tam da ulusun kurtuluşunu temsil eder. Çünkü onun davranışı aslında toplumun uyanışını tetikleyen ve başkaldırıyı başlatan unsurdur. Tam da bu sebeple artık insanlık adına bir ayaklanma zamanıdır. Filmde Hugo Weaving ve Natalie Portman rol alıyor.

İşçi sınıfından gelen üç öğrenci, İspanya’nın en seçkin okuluna burslu bir şekilde kaydolur. İşçi sınıfından gelen öğrenciler ile okulun zengin öğrencileri arasında çıkan çatışmalar bir cinayete yol açar. Şimdi herkesin kafasını kurcalayan tek şey cinayeti kimin işlediğidir. Dizide Itzan Escamilla, Ester Expósito, Aron Piper ve Danna Paola rol alıyor.

33. Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir – How to Lose a Guy in 10 Days (2003) – IMDb: 6,4

Benjamin, bütün hayatını kadınlar üzerine kuran bir çapkındır. Fakat bütün ilişkileri birkaç günden fazla sürmemektedir. Bir gün patronuyla, bir kadınla olan ilişkisini 10 günden fazla sürdürebileceğine dair iddiaya girer. Benjamin, bunun kolay olacağını düşünse de, hiç de öyle olmayacaktır. Çünkü sevgili olduğu kadın da tıpkı Benjamin gibi bir şeyi kanıtlamak için bu ilişkinin içerisindedir. “Netflix en iyi yapımlar” listemizde yer alan filmin başrolünü Matthew McConaughey ve Kate Hudson ikilisi paylaşıyor.

Frank Castle’ın karısı ve çocukları öldürülür. Bunun üzerine Frank, zorlu bir intikam arayışına çıkar. Ancak kendini askeri bir komplonun içinde bulur. Dizide Jon Bernthal, Ben Barnes ve Amber Rose Revah rol alıyor.

35. Zafere Hücum – Rush (2013) – IMDb: 8,1

“Netflix en iyi yapımlar” listemizde bulunan film, iki yarışçı arasındaki rekabeti konu alıyor. Niki Lauda ve James Hunt isimli iki yarışçı, sürüş becerileri sayesinde şöhretin kapılarını açar. Ancak piste yaşanan bir kaza her şeyi riske atar. Bu kazadan sonra aralarındaki rekabet daha da kızışacaktır. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde Chris Hemsworth, Daniel Brühl ve Olivia Wilde rol alıyor.

36. House of Cards (2013-2018) – IMDb: 8,7

Washington’ta geçen dizi, Güney Karolina’dan seçilmiş Demokratik Partili bir kongre üyesi olan Frank Underwood’un kendisine vadedilen ABD Dışişleri Bakanlığı pozisyonuna başkasının atanmasından sonra uygulamaya koyduğu planını konu alıyor. Dizide Kevin Spacey, Robin Wright ve Michael Kelly rol alıyor.