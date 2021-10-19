Korku türünde en iyi devam filmleri

The Woman

Puanı: 72

Vahşi bir kabilenin geride kalan son üyesi bir kadın, Kuzeydoğu sahilinin yıllardır dolaşmaktadır. Kabilesinin son üyesi polis tarafından öldürülmüştür. Bu kadın, bir şekilde, ülkede başarılı bir avukat olarak isim yapmış olan bir kişiyi ele geçirir yani ona çok yaklaşır. Avukatımız, bu şahsı ortadan kaldırmak değil de uygar hale getirmek üzere bir eğilimde bulunduğunda ciddi bir risk alır. Aldığı bu riskle kendi ailesini, tüm bireyleri ile birlikte ciddi boyutta bir tehlike altına sokmuş olacaktır.



