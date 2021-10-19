Korku türünde en iyi devam filmleri

Paranormal Activity 3
Puanı: 66
ilk iki filmle tanıdığımız Katie ve Kristi'nin çocukluklarına, ürkütücü olayların yaşanmaya başlandığı o ilk zamanlara gidiyoruz. Yıl 2005... Katie, o dönem hamile olan kız kardeşi Kristi'ye çocukluklarından kalma eski videoların bulunduğu bir koli gönderir. Bu videolar, bir süre sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolur.
Katie ve Kristi, çocukluklarında, anneleri ve onun erkek arkadaşı Dennis'le birlikte yaşayan iki küçük kız kardeştir. Kristi, Toby isimli bir hayali arkadaşa sahiptir ve Toby'nin silüeti bir gün aniden görünür. Böylece evde birtakım gizemli olaylar belirmeye başlar.
Hostel: Part 3
Puanı: 67
Dört arkadaş Las Vegas'ta bekarlığa veda partisi yaparken, özel Strip partisine katılmaları için seksi iki escort kız tarafından kandırılırlar. Oraya vardıklarında dehşete kapılırlar çünkü işkence oyununun içine düşmüşlerdir.
V/H/S/2 (Dehşet Kaseti)
Puanı: 70
Filmde kayıp bir öğrenciyi arayan iki özel dedektifin yaşadıkları anlatılıyor. Öğrenciyi bulmak için evini araştıran dedektifler bir VHS kaset koleksiyonu bulurlar. Fakat bunlar içlerinde korkunç görüntüler olan sıradışı kayıtlardır. İzledikleri her bir kasette, kaybolan öğrencinin akıbeti hakkında daha karanlık ipuçlarına doğru sürüklenirler.
28 Weeks Later
Puanı: 71
Rage virüsünün Britanya adalarına yayılmasının yarattığı karışıklık kontrol altına alınmış ve halk yavaş yavaş boşaltmak zorunda kaldıkları evlerine geri dönmeye başlamışlardır. Amerikan ordusu da, Londra’nın çeşitli yerlerinde düzenin sağlanması ve insanların güvenle evlerine yeniden yerleşebilmelerini sağlamak için yardım etmektedir. Öte yandan Rage virüsü, bütün planları alt üst edecek kadar tehlikeli ve sinsi bir virüstür. Herkesin, tehlikenin geçmiş olduğunu düşündüğü bir anda kenara çekilmiş ve çok daha tehlikeli bir şekilde yeniden harekete geçeceği zamanı beklemektedir. Nitekim evlerine geri dönebilmenin sevincini yaşayan bir ailenin ferdi, korkunç virüsü hala vücudunda taşımaktadır.
Happy Death Day 2U
Puanı: 71
Filmin kahramanı Tree, devam halkasında tekrar tekrar ölmenin, gelecekteki tehlikelerden daha kolay olduğunu fark eder. Kendisi gibi aynı günü tekrar tekrar yaşamaya mahkum olan Ryan Phan’a yardımcı olmaya çalışan Tree, döngüden nasıl kurtulduğunu anlatarak genç adama çözüm bulmaya çalışır. Genç kadın, 11 kez ölüp dirilmesinin ardından, katilini pencereden dışarı atıp öldürerek döngüyü kırdığına inanmaktadır.
A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors
Puanı: 72
Freddy Krueger’den kurtulmayı başaran Nancy Thompson, aradan geçen yılların ardından rüya terapisinde uzman bir psikiyatrist olur. Yerel bir hastanede görev yapan Nancy, uykularında aynı kabusu gören bir grup çocukla tanışır. Freddy, korkunç yöntemlerle gençleri rüyalarında yakalamaktadır. Kapana kısılan gençleri içine düştükleri bu kabustan kurtaracak kişi ise daha önce Freedy ile savaşan Nancy’den başkası değildir.
The Woman
Puanı: 72
Vahşi bir kabilenin geride kalan son üyesi bir kadın, Kuzeydoğu sahilinin yıllardır dolaşmaktadır. Kabilesinin son üyesi polis tarafından öldürülmüştür. Bu kadın, bir şekilde, ülkede başarılı bir avukat olarak isim yapmış olan bir kişiyi ele geçirir yani ona çok yaklaşır. Avukatımız, bu şahsı ortadan kaldırmak değil de uygar hale getirmek üzere bir eğilimde bulunduğunda ciddi bir risk alır. Aldığı bu riskle kendi ailesini, tüm bireyleri ile birlikte ciddi boyutta bir tehlike altına sokmuş olacaktır.
White Noise 2
Puanı: 75
Filmde karısı ve oğlu öldürüldükten sonra intihar eden ancak ölmek üzere iken yeniden hayata döndürülen bir adamın yaşadıkları fantastik-gerilim tarzında anlatılıyor. Ölmesi yakın olan kişilerin etrafında gördüğü ışık onun gerilim dolu olayların içine girmesini sağlıyor.
Cult of Chucky
Puanı: 79
Nica, 4 yıldır suçlular için olan bir tımarhanede hapsedilmiştir. O, yanlış bir şekilde ailesini Chuck'ın değil de kendisinin öldürdüğüne inanmıştır. Nica'nın psikiyatristi, hasta grup oturumlarını kolaylaştırmak için yeni bir terapötik bir bebek getirir ve beklenmedik olaylar meydana gelir. Tımarhanede sık sık ilginç ölümler yaşanır ve Nica, yavaş yavaş deli olmadığını düşünmeye başlar. Chuck’nin Child’s Play’den şimdi büyümüş olan rakibi Andy Barcklay, Nica’nın yardımına gelir ancak ona yardımcı olmak için, Chuck'nin eski gelini, Tiffany'i aşması gerekir.
Wes Craven’s New Nightmare
Puanı: 79
Filmde, gerçek dünyaya adım atmasıyla vahşetin tadına varan Freddy’nin hikayesi anlatılıyor.
Halloween (2018)
Puanı: 79