DC filmleri hangi sıraya göre izlenmeli?

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni çıkan yapımlarla giderek büyüyor. Çizgi roman evreninin en ünlü süper kahramanlarını bir araya getiren DC filmlerini hangi sırayla izlemeniz gerektiğini açıklıyoruz

WONDER WOMAN (2017)

Savaşçı Amazon kadınlarının Themyscira’da yaşadığı dönemi konu alan Wonder Woman, DC filmlerinin ilk sırasında yer alıyor. 1918’de ABD pilotu Steve Trevor (Chris Pine) ile yolu keşisen Diana Prince’ın süper kahramanlar dünyasına girmesiyle DC sinema evreni başlamış oluyor.

WONDER WOMAN 1984 (2020)

Wonder Woman’ın çocukluğuyla başlayan film, günümüz modern dünyasında bir müzede çalışan Diana Prince’in maceralarını konu alıyor. Hayatının aşkıyla yeniden bir araya gelen ve güç düşkünü bir kötü adamla karşılaşan Wonder Woman, 1984 yılında yeniden karşımıza çıkıyor.

MAN OF STEEL (2013)

Yönetmen Zack Synder’ın DC sinema evrenine giriş yaptığı ilk Superman filmi, Krypton gezegeninden dünyaya geen Kal-El’in Clark Kent olma hikayesini konu alıyor. Film, General Zod ve işgalci Kryptonlularla savaşan Superman’ın aksiyon dolu macerasını ele alıyor.

BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI (2016)

Bruce Wayne’in ailesinin öldürüldüğü dramatik sahneyle filmin açılışını yapan Zac Snyder, Superman ile Batman’ın yollarının keşistiği bir evren yaratıyor. DC’nin en ikonik karakterlerinin bir araya geldiği film, final sahnesiyle sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

SUICIDE SQUAD (2016)

Hükümet ajanı Amanda Waller’ın kötü adamları bir araya getirerek oluşturduğu ‘İntihar Timi’ Will Smith, Margot Robbie ve Joel Kinnaman’ın yer aldığı yıldız kadroyla DC evrenine yeni bir soluk getirdi. Jared Leto’nun Joker olarak ilk defa göründüğü film, kötü karakterlerin süper kahraman rolüne bürünmesini konu alıyor.

ADALET BİRLİĞİ (2017)

Batman v Superman olaylarından yaklaşık 2 sene sonrasını konu alan Adalet Birliği, Wonder Woman, Batman, Flash, Cyborg ve Aquaman’in bir araya gelerek Steppenwolf’u yenmeye çalışmasını konu alıyor.

ZACK SNYDER'İN ADALET BİRLİĞİ (2021)

Kızının vefatıyla çekimlerini tamamlayamadığı ilk Adalet Birliği filmini kendi bakış açısıyla yeniden yayınlayan Zack Synder, ilk filmdeki konuyu sinematik bir bakış açısıyla ele alıyor. 4 saatlik süresiyle HBO Max’de yayınlanan film, eleştirmenlerden tam not aldı.

AQUAMAN (2018)

İlk defa Adalet Birliği’nde karşımıza çıkan Aquaman karakterininin doğuş hikayesini izlediğimiz film, Atlantis’in gizemli dünyasını konu alıyor. Jason Momoa, Nicole Kidman ve Amber Heard’ün başrollerinde yer aldığı film, Aquaman’ın Atlantis Prensi olma mücadelesini işliyor.

SHAZAM! (2019)

Mizah ve komedinin iç içe olduğu ilk DC filmi, bir çocuğun Shazam adındaki süper kahramanın içine girmesini ve başına gelen olayları konu alıyor. Filmin kötü adamı Thaddeus Sivana (Mark Strong)’nın doğuş hikayesini de işleyen film, Shazam’in DC evrenindeki ilk filmi.

YIRTICI KUŞLAR VE MUHTEŞEM HARLEY QUİNN (2020)

Suicide Squad filmiyle DC evrenine dahil olan Harley Quinn (Margot Robbie) ilk solo filminde de renkli ve eğlenceli bir görsel şölen sunuyor. Joker ile ayrılmasının ardından farklı kadın karakterlerin bir araya geldiği bir ekip kuran Quinn, aksiyon ve eğlencenin had safhada olduğu bir film sunuyor.

THE SUICIDE SQUAD (2021)

Yönetmen koltuğunda Galaksinin Koruyucuları’ndan tanıdığımız James Gunn’in yer aldığı yeni Suicide Squad filmi, ilk filmden bağımsız bir hikaye sunuyor. Bazı karakterlerin geri döndüğü filmde, absürtlük üst seviyede.

THE BATMAN (2022)

Matt Reeves'in yönetmen koltuğunda oturduğu The Batman, Robert Pattinson'ı DC evrenine dahil ediyor. Batman'in hikayesini oldukça karamsar bir şekilde ele alan filmde, Kedi Kadın, Penguin ve the Riddler gibi karakterler yer alıyor.







