Critics' Choice Film Ödülleri sahiplerini buldu

2022 Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri, dün Lonra ve Los Angeles’ta gerçekleşen bir etkinlikle sahiplerini buldu. Gecenin ev sahipliğini, Taye Diggs ve Nicole Byer yaptı. Yılın filmi seçilen 'The Power of the Dog', geceye 4 ödülle damga vururken, 'Succession', 'Mare of Easttown' ve 'Ted Lasso' dizileri de 4'er ödülün sahibi oldu. Gecede Belfast de birden fazla ödül kazandı.

DİZİ

EN İYİ DRAMA DİZİSİ

Succession

EN İYİ DRAMA ERKEK OYUNCU

Lee Jung-jae, Squid Game

EN İYİ DRAMA KADIN OYUNCU

Melanie Lynskey, Yellowjackets

EN İYİ DRAMA YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kieran Culkin, Succession

EN İYİ DRAMA YARDIMCI KADIN OYUNCU

Sarah Snook, Succession

EN İYİ KOMEDİ DİZİ

Ted Lasso

EN İYİ ERKEK OYUNCU -KOMEDİ

Jason Sudeikis, Ted Lasso

EN İYİ KADIN OYUNCU -KOMEDİ

Jean Smart, Hacks

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU - KOMEDİ

Brett Goldstein, Ted Lasso

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU - KOMEDİ

Hannah Waddingham, Ted Lasso

EN İYİ MİNİ DİZİ

Mare of Easttown

TELEVİZYON

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Michael Keaton, Dopesick

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Kate Winslet, Mare of Easttown

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Murray Bartlett, The White Lotus

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)

Jennifer Coolidge, The White Lotus

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Squid Game

EN İYİ FİLM

The Power of the Dog

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Will Smith, King Richard

EN İYİ KADIN OYUNCU

Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Ariana DeBose, West Side Story

EN İYİ GENÇ ERKEK OYUNCU

Jude Hill, Belfast

EN İYİ OYUNCU KADROSU

Belfast

EN İYİ YÖNETMEN

Jane Campion

EN İYİ KOMEDİ

Licorice Pizza

EN İYİ ANİMASYON ÖDÜLÜ

The Mitchells vs the Machines