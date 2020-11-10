7. Koğuştaki Mucize Türkiye’nin Oscar adayı oldu

Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93’üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı’nda Türkiye adayını belirledi.

Seçici Kurul’un bugün gerçekleştirdiği toplantıda Sinema Güç Birliği’ne başvuran 23 film değerlendirildi.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Özteki’'in yaptığı ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi kurul tarafından Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.

Türkiye’nin Oscar adayı olan film kızı ile aynı zekâ yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediniyor.

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.