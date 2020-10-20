2021’de Netflix'in birbirinden harika dizi ve film projeleri

Netflix, "Ufukta N Var" etkinliğinde Netflix Türkiye orijinal yapımı yeni içeriklerini duyurdu. Yeni yayın döneminde filmlerden dizilere dünyayı sarsacak içerikler Netflix'te yayınlanacak.

Türkiye pazarına girdiği andan itibaren yatırımlarına hız kesmeden devam eden Netflix, hem Türkiye’de hem de dünyada büyümeye devam ediyor. Netflix, bugün gerçekleştirdiği “Ufukta N’Var” isimli etkinliğinde Türkiye’de üretilecek ve 190 ülkede aynı anda yayına girerek heyecan verici yeni projelerini, önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak yapımlarını tanıttı. Yatırımlarını artıran Netflix 2021 yılında Türkiye’de daha farklı hikayeler deneyecek. İşte önümüzdeki dönemde bizi bekleyen birbirinden güzel Netflix Türkiye yapımı dizi ve filmlerden bazıları…

1. Fatma / Dizi





Başarılı oyuncular Burcu Biricik ve Uğur Yücel’in başrollerinde oynadığı dizide, Burcu Biricik, evlere temizliğe giden Fatma isimli bir kadını canlandırıyor. Kayıp kocası Sefer’i arayan Fatma, beklenmedik bir şekilde cinayet işliyor. Bunun ardından ise hem geçmişiyle, hem sırlarıyla yüzleşmeye başlıyor. Dizide ayrıca, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk de oynuyor. Dizinin senaryosunu Özgür Önürme kaleme alıyor ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunda oturuyor. Fatma Netflix 2021 projelerinden biri. Dizinin 2021 yılında yayına girmesi bekleniyor.

2. 50m2 / Dizi

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, senarist Burak Aksak’ın, Selçuk Aydemir’le birlikte yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin başrolünde Engin Öztürk oynuyor. Dizide Gölge karakterine hayat veren Engin Öztürk, yaşamından mutlu olmayan ve hayatını değiştirmek isteyen birini canlandırıyor. Gölge, çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamıyor ve kendisini büyüten Servet Nadir’in kirli işlerini yapıyor. Zamanla ise kendiyle ilgili sırları araştırmaya başladıkça, bir yalanın içerisinde yaşadığını anlıyor. Servet Nadir’in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesindeki 50 metrekarelik terzi dükkanına sığınıyor. Mahalleli ise onu ölen terzi Adil’in oğlu Adem zannediyor. Ne kadar zorlu olsa da mahalle Gölge’yi, Gölge de mahalleyi değiştiriyor. Gölge, 27 Ocak 2021’de 190 ülkeyle birlikte Türkiye’de de yayınlanacak.

3. Bir Denizaltı Hikayesi / Dizi





Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı, yönetmenliğini ise Tolga Karaçelik’in üstlendiği aksiyon-macera türündeki dizinin yazar kadrosunu ise Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturuyor. OGM Pictures yapımcılığında hayata geçecek olan dizi, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman’ın hikayesini konu alıyor. Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekiyor. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırıyorlar. Dizi henüz yapım aşamasında. Öte yandan dizinin ismi de kesinleşmiş değil.

4. Uysallar / Dizi





Başarılı yazar Hakan Günday’ın senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak’ın oturduğu dizi, bir ailenin yaşamını konu ediniyor. Mimar Oktay Uysal ailesinden gizli olarak bir punk hayatı sürmeye başlıyor. Ancak o sırada eşi, iki çocuğu ve babası da kendi gizli dünyalarını kurmaya çalışıyorlar… Uysal ailesinin yalanlarla dolu bir evi, Oktay’ın da inşa etmesi gereken bir hapishanesi var. Dizi aslında izleyicilere şu soruyu soruyor; ailemizin içindeyken ne kadar kendimiz gibi olabiliyoruz?

5. Pera Palas’ta Gece Yarısı / Dizi





Charles King’in aynı adlı ödüllü kitabından uyarlanan “Pera Palas’ta Gece Yarısı” bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures tarafından hayata geçirilecek. Elif Usman’ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda ise yine Karga Seven’dan Emre Şahin yer alıyor. Sekiz bölümden oluşacak olan dizi, genç bir gazeteci olan Esra’nın İstanbul’daki efsanevi Pera Palas Oteli ile karşılaşmasını konu alıyor. Otel hakkında yazı yazmak üzere görevlendirilen Esra, yanlışlıkla tarihi odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfediyor. Geçmişe doğru bir yolculuk yapıyor ve modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenen siyasi bir komplonun ortasına düşüyor.

6. Kuş Uçuşu / Dizi





Dizi aslında temel olarak X ve Z kuşağının çatışmasını konu ediniyor. Netflix’in favorileri arasına yerleşen Aşk 101’in yaratıcısı, sevilen yazar Meriç Acemi tarafından kaleme alınan dizinin yapımcılığını ise Ay Yapım üstleniyor. Dizinin konusuna gelirsek; X kuşağı yeni dünyayı, sosyal medyayı, yeni mecraları ve iş kollarını anlamaya çalışırken, asıl büyük değişikliğin farkında değil. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolun yürünme şekli bambaşka. Dizide, kariyer basamaklarını emeğiyle çıkmak yerine oraya “kuş uçuşu” gitmeye çalışan Aslı’nın hikayesini izleyeceğiz.

7. Kod Adı: Kulüp / Dizi





Yapımcılığını Saner Ayar ve Ayşe Durmaz ile birlikte O3 Medya’nın üstlendiği dizinin, yönetmen koltuğunda ise Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce oturuyor. Dizinin senaryosu ise Necati Şahin önderliğinde, Ayşin Akbulut, Serkan Yörük, Bengü Üçüncü, Rana Denizer’den oluşan kadronun güçlü kalemine ait.

Ünlü oyuncular Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci’nin başrolünde yer aldığı dizi, 1955 İstanbul’unda geçiyor. Dizi, dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel’in yaşam macerasını anlatıyor. Matilda bir yandan kızı Raşel ile ilişkisini düzeltmeye, onu Pera’nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet’ten uzak tutmaya çalışacak; bir yandan da gece hayatındaki meslektaşları olan cesur patronu Orhan, kıskanç yönetici Çelebi ve vizyoner sanatçı Selim’in egolarını yönetmeye uğraşacak. Müşteriler için cennet, çalışanlar için bir cehennem olan Kulüp, Matilda’nın gelişiyle yepyeni bir ruha bürünecek; her biri kendi hikayesinin “öteki”si olan karakterlerimiz için bir yuvaya dönüşecek. Dizinin isminin henüz netleşmediğini de belirtelim.

8. Erşan Kuneri / Dizi





Cem Yılmaz’ın ilk dizisi olan Erşan Kuneri, Netflix 2021 projeleri arasında merakla beklenen yapımlarının başında geliyor. Yılmaz, dizinin hem yaratıcılığını ve yönetmenliğini yapıyor hem de başrol koltuğunda oturuyor. Dizinin yapımcılığını ise Cmylmz Fikirsanat üstleniyor.

Cem Yılmaz’ın daha önceki filmlerinden tanıdığımız erotik film yapımcısı Erşan Kuneri’nin maceralarının anlatılacağı dizide, Kuneri artık farklı filmlerde çekme isteğiyle, sektörden partnerleri Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Kaya Akın (a.k.a İbrahim Tumtum), Firdevs ve Payro Kemal ile radikal bir film maratonuna koşmaya karar veriyor. 8 bölümden oluşacak dizide, Kuneri, Uzak Doğu sinemasından Hint sinemasına kadar pek çok farklı kulvarda kendini deniyor ve maceralara atılıyor.

9. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? / Film





Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınan, sahnelendiği yıllarda ödül ve gişe rekortmeni olarak tiyatro klasikleri arasına giren ‘’Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?’’ 18 yıl sonra aynı isimli modern uyarlaması ile filme dönüşüyor. 1948 yılında İstanbul’da üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren’in, ailesiyle birlikte bulunduğu çevreye ayak uydurabilme çabalarını anlatırken, diğer yandan da Türkiye’nin bir dönemine ayna tutuyor. Yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu’nun oturduğu filmin oyuncu kadrosunda, Patron karakteriyle Yılmaz Erdoğan ile beraber Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır ve Bülent Çolak yer alıyor.

10. 96 Yazı / Film





OGM Pictures yapımcılığında, sevilen yönetmen Ozan Açıktan imzalı film, Netflix 2021 projelerinden biri. Film, 2021’in Haziran ayında yayınlanacak. Film, Türkiye’nin güneyinde 1996’nın yaz aylarında geçen hikaye, rüzgar, kayalık uçurumlar, sonsuz dalgalar arasında aşk ve yaşamla tanışan ve eninde sonunda hüznü de tadacak bir grup gencin hikayesini konu alıyor. Filmin başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Fatih Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Süreyya Güzel ve Kubilay Tunçer yer alıyor.

11. Beni Çok Sev / Film





Dünya çapında popülerlik kazanan 7. Koğuştaki Mucize filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin’in yeni filmi olan Beni Çok Sev’in başrollerinde, Sarp Akkaya ve Songül Öden yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca; Ercan Kesal, Aleyna Özgeçen, Füsun Demirel, Güner Özkul ve Ushan Çakır gibi isimler de bulunuyor. Filmin konusuna gelirsek; uzun süredir hapishanede olan bir adamın kendisinden saklanan gerçekleri öğrenmesi ve bunlarla yüzleşmesi anlatılıyor.

Bir yandan Konya kapalı cezaevinde gardiyan olarak çalışan Sedat, öte yandan aynı hapishanede mahkum olarak yatan Musa. Bir gün Sedat’a verilen yeni görevle iki erkek Musa’yı bir günlüğüne cezaevinden çıkararak Musa’nın köyüne kızını ziyaret etmesi için yola çıkarlar. Musa 14 yıldan sonra ilk kez eski karısını, annesini ve kendisini yabancı gibi gören kızı Yonca ile karşılaşır. Baba-kız bir gün boyunca ne kadar da birbirlerine yabancı olsalar da 14 yıl hiç geçmemiş gibi harika vakit geçirirler. Ama Musa’yı rahatsız eden bir durum vardır, yanlış giden bir şey, bir his.. Alzheimer olan annesi gece yanına gelir ve bir anda hiç hasta olmamış gibi onu en derin yerinden vuracak acı gerçekleri açıklar. Yonca gerçek kızı değildir, kızı öldürülmüştür. Musa’nın hapishaneye dönmesi gerekir, ama ne kadar acıtsa da kızının başına ne geldiğini öğrenmek zorundadır.

12. Mücadele Çıkmazı / Film





Tanıtımı daha önce de yapılan Mücadele Çıkmaz, Netflix 2021 projeleri arasında en iddialılardan biri. Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor. Filmin senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem’e ait.

Film, kağıt toplayıcısı olan Mehmet’le yolları kesişen küçük Ali’nin dostluğunu anlatıyor. Mahalledeki çöp toplama deposunu işleten Mehmet’in en büyük destekçisi ise onlara çocukluktan beri kanat geren Tahsin Baba. Bir akşam iş dönüşü en yakın arkadaşı Gonzales’in çekçek çuvalından hayatlarının orta yerine 8 yaşındaki Ali isimli bir çocuk düşer. Mehmet bir yandan Ali’yi ailesine kavuşturmaya çalışırken, bir yandan da Ali ile ayrılmaz bir ikili olur. Film, 15 Mart 2021’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

13. 9 Kere Leyla / Film





Ezel Akay imzalı bir orijinal Netflix filmi şüphesiz yayınlandığı anda itibaren en çok konuşulacak filmlerden biri olacak. Filmin başrollerinde usta oyuncular Haluk Bilginer ve Demet Akbağ rol alırken, son dönemin en başarılı oyuncularından Elçin Sangu, Fırat Tanış and Alican Yücesoy da onlara eşlik ediyor. Film evlilikte sıkılan Adem (Haluk Bilginer)’in eşinden kurtulmak istemesini anlatıyor. Adem, güzeller güzeli psikolog Nergis (Elçin Sangu) ‘e aşık oluyor. Ancak Leyla (Demet Akbağ) ile 20 yıllık evliliğini bir türlü bitiremiyor, çünkü Leyla için hayat Adem’den ibaret. Adem ise Leyla’dan doğal bir yolla kurtulması neredeyse imkansız olduğu için, çeşitli yollara başvuruyor. Komedi türündeki bu film, 4 Aralık 2020’de sadece Netflix’te yayınlanacak.

14. Azizler / Film





Netflix 2021 yılında bomba gibi bir filmi daha izleyicileriyle buluşturacak. Yağmur-Durul Taylan kardeşlerin yönettiği Azizler’in başrollerinde Engin Günaydın’a Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak gibi birbirinden yetenekli isimler eşlik ediyor. Filmin senarist koltuğunda ise Berkun Oya oturuyor. Film, gençlik yıllarının sonuna gelen ve hayatından hiç memnun olmayan Aziz’in hikayesini konu ediniyor. Yıllardır sevmediği bir işte çalışan ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzak olan Aziz, sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark ediyor.. Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artıyor. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkıyor ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemek zorunda kalıyor. Azizler, 8 Ocak’ta sadece Netflix’te.