KKTC’deki Rum malları üzerine inşaat yapıp sattığı gerekçesiyle uzun süredir Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Afik Grup CEO’su Simon Aykut için durum giderek kötüleşiyor.

Kanser teşhisi konulmasının ardından gözler mahkemenin yeni kararına çevrilmişti

Ancak mahkeme Aykut’un tutuklu kalmasına karar verdi. Sosyal medyada Aykut’a destek amaçlı kampanya başlatıldı.

Simon Aykut için sosyal medyada "Free Shimon Aykut" adlı destek grubu oluşturuldu.

Grupta yapılan paylaşıma göre Aykut’un karşı karşıya olduğu durum hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Bir ay önce hapishane doktorunun, Aykut’un sürekli ağrıdan şikayet etmesine rağmen sağlığının çok iyi olduğu yönündeki raporunun ardından, mahkeme, Aykut’un özel bir doktor tarafından muayene edilmesine onay verdi. Ne yazık ki, yapılan muayenede Simon Aykut’a kanser teşhisi kondu.

Destekçiler, bu durumu acil bir çağrı olarak nitelendirerek, “Eğer Simon Aykut sizin aileniz olsaydı, nasıl davranırdınız?” diyerek herkese sistemin güvenilmez olduğunu belirtti. Aykut’un serbest bırakılması gerektiğini savunanlar, aksi takdirde sağlığının daha da kötüleşeceğine dikkat çekiyor.

Simon Aykut için oluşturulan hesaplarda İngilizce paylaşımlarla, mahkemeye de çağrı yapılıyor.

Çağrıda, mahkemenin insan haklarına aykırı kararını gözden geçirmesi ve Aykut’un sağlığa kavuşması için serbest bırakılması talep ediliyor.

Söz konu paylaşımda “ Serbest bırakın aksi halde ölecek” deniyor.