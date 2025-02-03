Ülke genelindeki trafik denetimlerinde önceki gün 377 sürücü rapor edildi. Sürat rapor edilen suçlar arasında yine ilk sırada yer alırken, 26 araç ise trafikten men edildi.

Denetimler sonucu toplam 2 bin 166 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 377 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 26 araç trafikten men edilirken, bir sürücü ise tutuklandı.

Sürücülerin, 180’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 62’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 23’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 87’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.