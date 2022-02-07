Güney'den Türkiye'ye uçmak daha ucuz

KKTC'den Türkiye’ye gidiş dönüş uçak bileti 2500 ile 3210 TL arasında değişirken, Güney’deki Larnaka Havalimanı’ndan ise Yunanistan üzerinden Türkiye uçak bileti TL-Euro kuruna rağmen 2909 TL





KKTC Havalimanı’ndan Türkiye yönündeki uçak biletlerindeki fahiş fiyat artışı vatandaşları şok etmeye devam ediyor. KKTC Havalimanı’ndan Türkiye ve Londra’ya uçak biletlerinin Güney Kıbrıs’tan pahalı olduğu ortaya çıktı.

KKTC’de hava taşımacılığında denge unsuru olan milli hava yolumuz Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın kapatılmasının ardından KKTC Havalimanı’ndan uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları, Anadolu Jet ve Pegasus Hava Yolları’nın uyguladığı bilet ücretleri uçuk rakamlara ulaştı.

KKTC-LONDRA 5906 TL, LARNAKA-LONDRA 739 TL…

Türkiye ve Londra gidiş dönüş uçak bilet fiyatları tavan yapmış durumda. KKTC-İstanbul bilet fiyatı 2 bin 671 TL iken, İstanbul aktarmalı KKTC-Londra bileti ise 5 bin 906 TL’ye kadar çıktı. Güney Kıbrıs’tan Londra’ya 5 saatte direkt uçuş fiyatı, gidiş-dönüş 739 TL ile 2 bin 386 TL arasında değişiyor. Baf Havalimanı’ndan ise bu rakam 835 TL.

GÜNEY’DEN TÜRKİYE’YE UÇMAK DAHA UCUZ…

KKTC'den Ankara’ya yolculuk yapacaksanız gidiş dönüş uçak bileti 3 bin 210 TL iken Güney Kıbrıs’ta Larnaka’dan Yunanistan üzerinden gidiş dönüş İstanbul bileti ise 2909 TL. Üstelik Yunanistan’dan İstanbul’a sizi götürecek uçak şirketi KKTC’ye de uçuş gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları.

BİR TÜRKİYE BİLETİ 3210 TL’YE KADAR ÇIKTI

KKTC'den Ankara’ya yolculuk yapacaksanız gidiş dönüş uçak bileti 3210 TL iken Güney Kıbrıs’ta Larnaka’dan Yunanistan üzerinden gidiş dönüş İstanbul bileti ise 2909 TL. Üstelik Yunanistan’dan İstanbul’a sizi götürecek uçak şirketi KKTC’ye de uçuş gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları.

ANTALYA BİLET FİYATI 2695 TL

Bir kişilik KKTC-İstanbul gidiş dönüş uçak bileti bazı şirketlerde 2671 TL’ye kadar yükseldi. KKTC İzmir gidiş dönüş aktarmalı uçak bileti ise 4490 TL’ye kadar çıktı. Aktarmasız ise 2363 TL.

KKTC Ankara bileti ise 2546 TL ile 3210 TL arasında değişiyor. Türkiye’ye Antalya’ya gitmek için 2058 ile 2695 TL’yi gözden çıkarmak zorunda.

LONDRA BİLETİ UZAKLIK ÜCRETİ GİBİ YÜKSELDİ

Bir kişilik KKTC- Londra bileti uçak şirketlerde 4374 TL ile 5906 TL arasında değişiyor. Gidiş dönüş Londra KKTC biletleri ise kişi başı 4903 TL ile 6694 TL.

LARNAKA VE BAF’TAN LONDRA’YA GİTMEK DAHA UCUZ

Güney Kıbrıs’taki Londra biletlerini araştırdığımız zaman oradaki uçak firmaları Larnaka ve Baf Havalimanlarından çok daha uygun fiyata bilet alındığını ortaya koyuyor. Güney Kıbrıs’tan Londra’ya 5 saatte direkt uçuş fiyatı gidiş dönüş 739 TL ile 2386 TL arasında değişiyor. Baf Havalimanı’ndan ise bu rakam 835 TL.

VATANDAŞLAR, “UÇAK BİLETLERİ DE ARTIK LÜKS OLDU”

KKTC’de birçok vatandaş yazda tatile çıkmayı istese bile bilet fiyatları nedeniyle bu olanaksız hale geliyor. Tatili özleyen vatandaşlar uçak sitelerinden bilet fiyatlarına baktığı zaman adeta neye uğradığını şaşırıyor. Yıllardır Türkiye’nin birçok şehrine gidiş dönüş 250 ile 500 TL’ye buldukları uçak bilet fiyatları bugünlerde bin ile üç binli rakamlara çıkmış durumda.

1 KİŞİLİK EKONOMİ SINIFI GİDİŞ DÖNÜŞ UÇAK BİLET FİYATLARI (TL)

Parkur THY Pegasus

KKTC– İstanbul 2012 2671

İstanbul- Ercan 2250 1636

KKTC–- Londra 5906 4374

Londra- Ercan 6694 4903

KKTC–- Ankara 3210 2546

KKTC–İzmir (Gidiş İST aktarmalı) 4490 2363 (Direk uçuş)

KKTC– Antalya 2695 2058

GÜNEY KIBRIS LARNAKA VE BAF HAVALİMANI LONDRA UÇAK BİLET FİYATLARI

Parkur Wizz Air Easy Jet Ryan Air

Larnaka- Londra 739 TL 2386 TL (156 Euro) ———-

Baf- Londra ——- ——- 835 TL (54.63 Euro)

GÜNEY KIBRIS BAF HAVALİMANI YUNANİSTAN VE TÜRKİYE UÇAK BİLET FİYATI

Larnaka- Yunanistan- Türkiye 2909 TL (Wızz Air- Pegasus)



