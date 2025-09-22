İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin vizyon projesi olan “Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi” bağış yetersizliği nedeniyle durma noktasına geldi. Birlik Başkanı Serkan Kırmızı, özellikle sektörün duyarsızlığına tepki gösterdi.

Gençler İçin Hayati Bir Proje

İskele’den Dipkarpaz’a kadar geniş bir bölgeye hitap edecek olan Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi, gençlere mesleki eğitim imkânı sunarak ülkenin geleceği için kritik bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Projenin yarım kalma tehlikesi ise bölgedeki gençlerin umutlarını gölgeliyor.

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, projeye gereken desteğin verilmemesinden dolayı tepkili olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sektörün öncü isimleri randevu bile vermiyor. Gençler için bu kadar kritik bir projeye kayıtsız kalmak kabul edilemez. Bu proje yalnızca bir bina değil, gençlerin geleceğe hazırlanacağı bir eğitim yuvasıdır.”

Topluma Acil Destek Çağrısı

Birlik yönetimi, başta iş insanları olmak üzere tüm kesimlere çağrıda bulunarak, projeye sahip çıkılmasını istedi. “Bölgedeki iş insanlarının ve kurumların ülkenin geleceği için taşın altına elini koyması gerekiyor” denilen açıklamada, merkezin yarım kalmaması için acil destek istendi.

“Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi” inşaatının tamamlanması için toplumun tüm kesimlerinin katkısı bekleniyor.”