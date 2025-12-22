AKM'de düzenlenen şehitleri anma programında konuşan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, 21 Aralık’ta Türklere yönelik başlatılan saldırıların Kıbrıs Türk halkının yok edilmek istendiği, yüreklere kazınan acıların yaşandığı, karanlık bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

Benan, 1950 ve 60’lardan başlayan zorluklar, 103 köyden 35 bin yurttaşın yer değiştirmesi ve Kıbrıs Türk varlığına son verilmek istenmesi ile devam eden olayların 1974’te Türkiye'nin adaya barışı getirmesine dek sürdüğünü dile getirerek, Barış Harekâtının, Türkiye ve Kıbrıs Türkünün koparılamaz bağının da bir simgesi olduğunu ifade etti.

Benan “Şehitlerin mücadelesi geleceğe yürürken yolumuzu aydınlatacaktır, onlar bizim kutup yıldızımızdır...yolları yolumuz anıları rehberimiz olacaktır” dedi.