AKM'de düzenlenen şehitleri anma programında konuşan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Kıbrıs’taki tüm çatışmaların Rum tarafının Enosis tutkusu yüzünden yaşandığını kaydetti.

Bayar, Rum tarafının söz konusu çatışma ve katliamları başlatırken, Kıbrıs Türkünün namus, şeref, vatan ve toprağına olan bağlılığını hesaba katamadığını anlatarak, dönemin bayraktarı merhum General Kenan Çoygun’u ve mücadele şehitlerini rahmetle andı.

103 köyden kovulan, yokluk içinde Kızılay yardımlarıyla hayata tutunan bir halkın, 1974 Mutlu Barış Harekâtıyla özgürlüğüne ve egemenliğine kavuştuğunu belirten Bayar, mücadelenin Mehmetçik ve Mücahidin alın teriyle kazanıldığının unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Bayar, Kıbrıs sorununa da değinerek, sorunun Rumların iddia ettiği gibi 1974’te başlamadığını, yaşanan tüm katliamların halen belleklerde olduğunu, Rum tarafının 62 yıldır “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni gasp ettiğini ve Kıbrıs Türkünün hiçbir zaman azınlık olmayacağını ifade etti.

Rum tarafının Kıbrıs’ta bir yandan silahlanmaya devam ederken, diğer yandan da uluslararası stratejik anlaşmalar yaptığına dikkat çeken Bayar, nihai amacın Türkiye’yi adadan çıkarmak, garantörlüğü ve ardından da Türk varlığını ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Halkın daha mutlu olabilmesi adına iç konularda seferberlik ilan edilmesi çağrısı yapan Bayar, Türkiye'nin garantisi ve KKTC olmadan egemenlik ve varlıktan söz edilemeyeceğini belirtti ve milli mücadelede şehit düşenleri ve gazileri şükranla andığını söyledi.