Genel Tarım Sigortası Fonu, don zararı sonucu sebze ve meyveleri hasar gören 95 üreticiye tazminat ödemesinin yapıldığını açıkladı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Fon kapsamına 2025 yılında dahil edilen ve 2024-2025 üretim yılı Ocak-Şubat aylarında gerçekleşen don zararı sonucu sebze ve meyveleri hasar gören 95 üreticinin 895 dönüm alanı için toplam 17 milyon 957 bin 54 TL tazminat ödemesi yapıldı.

Açıklamada, sebze ve meyve üreticilerinin tazminat ödemelerinin Kooperatif Merkez Bankası ve/veya Köy Kooperatif Şirketlerinden alabileceği kaydedildi.