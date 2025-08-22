Haftalık gıda denetimlerinde, dört ithal üründe limit üstü koruma, üçe yerli üründe tavsiye dışı bir üründe ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal şeftali, nektarin ve iki golden elmada limit üstü bitki koruma, yerli hıyar, kapya biber ve verigo üzümde tavsiye dışı bitki koruma ile yerli sultani üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15-21 Ağustos tarihleri arasında alınan ithal ve yerli ürün numunelerine analiz yapıldı.

-İthal ürünlerde dört numunede limit üstü koruma ürünü

İthal ürünlerde 41 numunenin 37’sinin temiz olduğu, dört numunenin ise limit üstü bitki koruma ürünü içerdiği belirtildi.

SVS Tic. Ltd. Şti.’ye ait şeftalide ve Onbaşı İşl. Ltd.’e ait nektarinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Ayrıca SVS Tic. Ltd. Şti.’ye ait 2 golden elma numunesinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünler imha edildi.

-Yerli ürünlerde, üç numunede tavsiye dışı ve bir numunede limit üstü bitki koruma tespit edildi

Açıklamada, yerli ürünlerde 12 numunenin sekizinin temiz olduğu, üç numunenin tavsiye dışı bitki koruma ürünü içerdiği ve bir numunenin ise limit üstü bitki koruma ürünü içerdiği kaydedildi.

Gazimağusa sakini Zeynep Doğan’a ait hıyarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü rastlandı ve ürün imha edildi.

Yeşilköy sakini Lisani Ki’ye ait kapya biberde ve Ziyamet köyü sakini Hüseyin Avcil’e ait verigo üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin imha edileceği belirtildi.

Ayrıca ziyamet köyü sakini Züleyha Tığ’a ait sultani üzümde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.