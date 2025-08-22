Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek, Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Markaj’ programında Şans Oyunları Değişiklik Yasası’nın iki buçuk ay önce geçmesine rağman halen meclisteki tartışmalarda yaratılan bilgi kirliliğini temizlemekle uğraştıklarını kaydetti.

Sorulan soru üzerine mecliste toplumu yanıltıcı şekilde konuşan CTP milletvekilliklerine kırgınlık gerekçesini anlatan Ayhan Sarıçiçek, kırgınlıklarının temelinde bilgi kirliliği olduğunu vurguladı. Mecliste konuşma yapan milletvekillerinin, doğrusunu bildikleri halde yanlış bir algı yaratmak için konuştuklarını savunan Sarıçiçek, "Popülist siyaset yaparken bahsettikleri konuların neredeyse tamamı bilgi kirliliğinden ibaret. Yani doğrusunu bildikleri halde orada yanlış bir algıya sebep vermek için yaptıkları bir konuşmaydı" dedi.

2 Haziran'daki genel kurulda yapılan konuşmaların kendilerini kamuoyu gözünde yanlış konumlandırdığını belirten Sarıçiçek, "Popülist siyaset uğruna bizi malzeme edip, bizi kötü konumlandırmalarından dolayı biz kırgınız" ifadelerini kullandı.

"Bazı siyasetçiler günü kurtarmak için doğru bilgiden uzaklaşıyor"

Genel kurul sonrası oluşan bilgi kirliliğini azaltmak için düzenledikleri basın toplantısındaki amaçlarının bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak olduğunu belirten Sarıçiçek, "Her şeyi sorun bize. Her şeyi. Hiç çekincemiz yoktur. İlk ağızdan teknik olarak muhatap kişi olarak biz olduğumuz için size doğru bilgilendirmeyi biz yapalım" şeklinde konuştu. Çoğu siyasetçinin doğru bilgilendirmeden uzaklaştığını ve günü kurtarma siyaseti yaptığını dile getiren Sarıçiçek, "Maalesef bu toplumda biz bütün siyasiler için çok iyi malzeme durumunda oluyoruz. İşte bu malzemeyi de her zaman için siyasetçi kendi popülist politikasına yönelik kullanmaktadır. Bizim rahatsızlığımız buradadır" dedi.

"Sermayenin Siyaseti İdare Ettiği Algısı Yanlış"

Sarıçiçek, "Sermaye, zengin kesim, paralı kesim, casinocuların siyasetçileri idare ettiği" yönündeki algının yanlış olduğunu belirtti. "Hiç doğru değil" diyen Sarıçiçek, başkanları Ahmet Arkın'ın "Öyle olsaydı ben başbakan olurdum" sözünü hatırlatarak, bu algının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca öyle bir niyetlerinin de hiçbir zaman olmadığının altını çizdi.

Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek, “Eğer bu iddia birazcık olsun doğru olsaydı; şans oyunu salonu olan ülkelerin hiçbirisinde olmayan “Kendi Vatandaşının Casinoya Girişinin Yasak Olması” kuralını değiştirirdik. Malesef 47 yıldan beri uygulanmaktadır” şeklinde sözlerine son verdi.