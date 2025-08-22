Ülkemizde her geçen gün artan doğa tahribatı doğa severlerin tepkisini çekmeye devam ediyor.

Hamitköy'de bulunan koruluklar atılan çöpler nedeniyle çöplüğe döndü.

Her geçen gün daha fazla kirletilen, her türlü atığın atıldığı korulukların insanlar tarafından kirletilmesi, doğal hayatı da olumsuz etkiliyor.

Sorumsuz kişilerin, yasak olmasına rağmen ateşli piknik de yaparak, yangına davetiye çıkardıkları Hamitköy korulukları, Lefkoşa - Mağusa ana yolu üzerinde olsa dahi, kontrol olmaması nedeniyle büyük tehlike altında bulunuyorlar.