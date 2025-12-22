KKTC’de görülen şap hastalığı vakalarını yerinde incelemek ve AB üyesi devletlerine bilgi vermek üzere AB’den bir uzmanlar grubunun cuma akşamı Ada’ya geldiği bildirildi.

Güney'de yayımlanan Alithia’nın haberine göre Rum Veteriner Dairesi Müdürü Hristodulos Pipis, 4 uzmandan oluşan EU “Veterinary Emergency Team”in Rum Veteriner Dairesi’nin talebi üzerine Ada’ya geldiğini açıkladı.

Uzmanlar takımı ile toplantı yaptıklarını belirten Pipis, önceki gün KKTC’ye gelen takımın kendilerine KKTC’de kendilerine söylenenler ve yapılanlar hakkında bilgi vereceğini, daha sonra meseleyi Avrupa Komisyonu ile birlikte ele alacaklarını söyledi. Uzmanlar takımının müfettiş ya da denetçi rolü olmadığını, vakanın doğru yönetilmesine yardımcı olmak maksadıyla geldiğini söyledi.

Pipis, Güney Kıbrıs’taki durumun sorulması üzerine bütün müdahillerin bilgilendirildiğini söyledi. KKTC Tarım Bakanlığı’nın, şap hastalığının KKTC’ye Güney Kıbrıs’tan geçmiş olabileceği açıklaması sorulduğunda ise “öyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını Güney Kıbrıs’ta vaka bulunmadığını” belirtti.

Haravgi’ye göre Rum Müzakereci Menelaos Menelau, KKTC’de şap hastalığı görülmesinin ardından iki taraf arasında koordinasyon ve karşılıklı bilgilendirme bulunduğunu açıkladı. Durumun doğru yönetilmesi için yürürlükteki protokollerde öngörülen bütün önlemlerin alındığını kaydetti.

Astra FM’e konuşan Menelau hastalığın ortaya çıkmasının ardından kara kapılarında önlem alındığını, durumu yakından takip ettiklerini, kargaşaya veya soruna neden olmadığını açıkladı.

Menelau iki Toplumlu Sağlık Komitesi çerçevesinde hayvan sağlığı alt komitesi de bulunduğunu hatırlatarak ve alt komitenin derhal harekete geçtiğini geçen hafta başlarında iki taraf arasında uzmanlar düzeyinde gerekli temasın kurulduğunu da söyledi.