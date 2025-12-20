Eserleriyle son zamanlarda Güney Kıbrıs’ta tepkilere maruz kalan Kıbrıslı Rum sanatçı Yorgos Gavriil’in evine paylatıcı madde atıldı.

Kimliği bilinmeyen kişiler tarafından önceki gün saat 18.00 sıralarında Gavriil’in evine muhtemelen maytap olduğu düşünülen patlayıcı maddeler atıldığını yazan Alithia gazetesi, saldırı sonucunda evde maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.

Saldırı esnasında Gavriil, eşi, çocukları ve torunlarının evde olduğunu bununla birlikte kimsenin yaralanmadığını yazan gazete, Gavriil’in patlamanın ardından iki motosiklet sesi duyduğunu söylediğini iletti.

Saldırı sonucu ciddi bir hasar meydana gelmediği, yalnızca evin avlusundaki zeminde küçük çaplı zarar oluştuğu ifade edildi. Öte yandan, Yorgos Gavriil’in tepkiler ve ölüm tehditleri nedeniyle “Sistem Karşıtı Sanat” başlıklı resim sergisi iptal edilmişti.