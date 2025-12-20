KKTC’deki eski Rum mallarını "suiistimal ettiği" gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ın talebi üzerine Fransa’da tutuklanan İran asıllı iş adamı Bahdad Jafari’nin, Güney Kıbrıs’a iade talebini reddeden Fransız mahkemesi tarafından serbest bırakılması ve KKTC’ye geri dönmesi Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi konuya “Fransız Mahkemesi İranlı Jafari İçin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Ortada Bıraktı” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi’nin İranlı Behdad Jafari davasında meydana gelen olumsuz olguların tersine çevrilmesine ilişkin çabalarının önceki gün de sürdüğünü yazdı.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak Jafari’nin Güney Kıbrıs’a iadesini incelemeye çağrılan ancak Jafari’yi serbest bırakmaya karar veren Fransız mahkemesinin kararının tersine çevrilmesi için önceki güne kadar bir dizi faaliyette bulunulduğunu yazdı.

Rum Yönetimi’nin çabalarının karara itiraz edilmesi için Fransa Başsavcılığına yönelik olduğunu da kaydeden gazete, Rum Yönetimi’nin İranlının iade talebinin reddedilmesine Fransa Başsavcılığı tarafından itiraz edilmesi için çabalarda bulunduğunu belirtti.

Öte yandan Fransız mahkemesinin konuyla ilgili kararının "endişeye neden olduğunu" da yazan gazete, mahkemenin kararının içtihat hukukunun/emsal kararların (Apostolidi davası) görmezden gelinmesine ayrıca Fransız başsavcılığının Rum Yönetimi iade talebini yeterince ileriye götürmemesine atfedildiğini öne sürdü.

Alithia ise habere “Macron’la Stratejik İlişki Anlaşması İmzalandığı Hafta Fransız Mahkemesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Malların Gasp Edilmesiyle İlgili Tutuklama Emrini Engelledi” başlığıyla yer verdi.