Lefkoşa’da şaşkına çeviren bir olay yaşandı! Trafik denetiminde durdurulan Kağan Diken, polis ekiplerine yalan beyanda bulunarak başka birinin ismini verdi. Sahte isimle düzenlenen trafik cezası, suçsuz bir vatandaşın üzerine kesildi. Olayın kısa sürede ortaya çıkmasıyla Kağan Diken hakkında soruşturma başlatıldı. Polis memurunun ceza makbuzuna yanlış bilgi girmesini sağlayan Kağan Diken “sahte resmi belge düzenleme”, “kimliğe bürünme” ve “sahtekarlıkla kayıt temini” suçlamalarıyla tutuklandı. Zanlının ayrıca 244 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi.

Lefkoşa’da meydana gelen 'Sahte Resmi Belge Düzenleme, Bir Belgede Adı Gecenin Kimliğine Bürünme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve KKTC'de İkamet İzinsiz suçlarından tutuklanan Kağan Diken dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 28 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:57 raddelerinde Dr. Fazıl küçük bulvarı üzerinde Lefkoşa'da sakin Kağan Diken'in kullanımında bulundurduğu TSR 954 plakalı aracı ile polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolünde görevli polise isminin Erol Başaran olduğunu söyleyerek, bir belgede adı geçenin kimliğine bürünerek, sahte beyanlarla görevli polisin ceza makbuzunun düzenlemesini sağlayarak, sahte resmi belge düzenlenmesini sağladığını ve sahtekarlıkla kayıt temini ettiğini söyledi.