Lefkoşa’da polis tarafından düzenlenen “Gürz” operasyonunda 2 tabanca, şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da Kuzey Çevre Yolu üzerinde önceki gün Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından bir ağaç altına bırakılan 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile içerisinde 5 adet canlı mermiyi aracıyla almaya gelen 19 yaşındaki Samet Acar ve amcasının oğlu 26 yaşındaki Mehmet Sabri Acar’ı suçüstü tespit ederek tutukladı.

Yürütülen ileri soruşturmada, tabancayı ağacın altına bıraktığı tespit edilen 27 yaşındaki Hasan Çaylı da tutuklandı.

Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar’ın Gönyeli’deki evinde yapılan aramada ise, tasarruflarında bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile birlikte içerisinde takılı olan toplam 9 adet canlı mermi, ayrıca paketler içerisinde 9 mm çapında 225 adet ve 7.65 mm çapında 150 adet olmak üzere, toplam 375 adet canlı tabanca mermisi bulundu.

Lefkoşa'da gerçekleştirilen operasyonda silah ve mermilerle yakalanan Hasan Çaylı, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar 'Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu' suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 31 Temmuz 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Lefkoşa'da Sakin Hasan Çaylı'nın bir ağacın köküne bırakmış olduğu 1 adet Kaçkar ARX-3 9 mm tabanca ve şarjörü içerisinde toplam 5 adet MKE 23 9 P ibareli fişeği Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar'ın kullanımlarında bulunan JR 736 plakalı araç ile gelerek teslim almaları üzerine suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, aynı tarihte Hasan Çaylı'nın da mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, Samet Acar ve Mehmet Sabri Acar'ın mahkeme emri gereği yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmında bulunan dolapların alt kısmındaki plastik aksamın arkasına saklı vaziyette 1 adet Retay 9 mm ibareli tabanca, takılı şarjör içerisinde 9 adet 7.65 mm fişek, 225 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 150 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlı Çaylı’nın itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken birçok ifade olduğunu, zanlı Çaylı'nın vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılması gerektiğini belirtti.

Polis, ayrıca tüm zanlıların telefonlarında incelemelerin yapılması gerektiğini ve tabanca ve mermilerin balistik testlerinin yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını belirterek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.