Lefkoşa’da önceki gün saat 13.30’da kendi ve ailesi için daha önceden düzenlenmiş toplam 5 adet sahte kimlik kartını, görevli muhaceret memuruna ibraz ederek tedavüle süren Irak uyruklu 47 yaşındaki Bootan Jameel Husseın tutuklandı.

“Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan Husseın dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 1 Ekim 2025 tarihinde saat 13:45 raddelerinde İtalya'dan posta yolu ile tedarik ettiği kendi, eşi, oğlu ve kızı adına düzenlenmiş sahte İtalyan kimlik kartlarını görevli muhaceret memuruna verip işlem yaptırmaya çalışarak sahte evrakı tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, inceleme neticesinde kimliklerin sahte olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini, vize ile İtalya’ya gittiğini, oturma izni aldığını, avukat aracılığı ile kendisine ve ailesine 15.000 Euro karşılığında İtalya kimlik kartı başvurusu yapıp ülkesine geri döndüğünü, kimliklerin kargo aracılığı ile kendisine ulaştığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.