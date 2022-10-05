Ani ölümlerin en büyük nedeni kalp

Ülkedeki ani ölümler, endişeye yol açarken doktorlar bu konuda toplantı düzenledi. İstatistiklere göre “ani ölümlerde” bir artış olmadığını belirten uzmanlar, öncelikle güvenli kayıtlara ve gerçek nüfusun bilinmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti





Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, ellerindeki verilerin ani ölümlerde artış olduğuna dair bir sonuç içermediğini açıklarken, uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerde ciddi endişe verici bir artış gözlemlendiğini bildirdi.

Ülkede sağlıkla ilgili verilerin sağlıklı toplanması ve kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmasını isteyen birlik, Covid-19 döneminin kalp hastalığı riskini artırdığını belirtti.

Covid-19 aşılarının ani ölümleri artırdığının da doğru bir bilgi olmadığını kaydeden birlik, herkese hastalıklardan korunmak için aşı olmaları çağrısı yaptı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, “Ani ölüm nedir? Ülkemizde ani ölümler artıyor mu?” konulu toplantıda gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıda KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Dr. Şükrü Onbaşı (anestezi ve yoğun bakım uzmanı), Dr. Nesil Bayraktar (infeksiyon hastalıkları uzmanı), Dr. İdris Deniz (adli tıp uzmanı), Dr. Çağrı Cemaller (göğüs cerrahisi uzmanı-KTTB Genel Sekreteri), Prof. Dr. Ceyhun Dalkan (çocuk sağlığı ve uzmanı) ve Dr. Derlen Özgeç (göğüs hastalıkları uzmanı) yer aldı.



DR. GÜRKUT: “DÜNYADA ANİ ÖLÜMLERİN İLK NEDENİ KALP KRİZİ”

Birlik lokalinde yer alan toplantıda konuşan KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, ilk aşı çiçek aşısından beri aşıların tartışıldığını, bu dönemdeki her şeyin “aşı ve Covid-19’la ilgili mi” diye sorgulandığını kaydetti.

Ani ölümün “daha önce bilinen ölümcül bir hastalığı olmayan bir kişinin beklenmedik şekilde ve şikayetlerinin başlamasını takiben kısa süre içinde (DSÖ’ye göre 24 saate kadar) ölmesi” diye tanımlayan Dr. Özlem Gürkut, dünyada ani ölümlerin ilk sırada gelen nedenin kalp krizi olduğunu ifade etti.

Gürkut, ani ölüme neden olan en sık 5 nedeni “ritm bozuklukları, akut miyokard enfarktüsü (kalp krizi), travmaya bağlı olmayan beyin kanamaları damar tıkanıklıkları, akciğer embolisi ve aort damarı yırtılması veya anevrizması” olarak sıraladı.



ERKEKLERDE KADINLARA GÖRE 3-4 KAT DAHA SIK ANİ ÖLÜME RASTLANIYOR

Ani ölümlerin dünyada yüzde 80’inin kalple ilgili hastalıklardan kaynaklandığını, yaşlılarda daha sık ama gençlerde ve özellikle sporcularda da ritm bozukluğuna bağlı ölümler görülebildiğini kaydeden Dr. Özlem Gürkut, “Erkeklerde kadınlara göre 3-4 kat daha sık ani ölüme rastlanmaktadır” dedi.

Ailesinde ani kardiyak ölüm olanların, koroner arter hastalığa rastlananların hiçbir yakınması yokken de doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini vurgulayan Gürkut, 5 hatalı durumun “Tütün ve tütün ürünlerini kullanmak veya dumanına maruz kalmak; obezite, alkol kullanımının sınırlandırılamaması, hareketsiz yaşam tarzı, kötü beslenme” olduğunu ifade etti.

Gürkut, düzenli doktor kontrolü ve erken tanı tarama programlarına katılmanın önemini vurguladı.



“POLİS KAYITLARI TIBBİ ANİ ÖLÜM TANIMLAMASIYLA UYMUYOR”

KKTC’de ani ölümlerle ilgili yasal mevzuat nedeniyle polis kayıtlarına ani ölüm olarak geçen vakaların, tıbbi ani ölüm tanımlamasına uymadığını açıklayan Dr. Özlem Gürkut, doktor raporu olmadığı sürece polisin ani ölüm dosyası açtığını belirtti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kabul edilen tüm nedenlere bağlı ölmüş kişilerin 2019’da 934, 2020’de 928, 2021’de 1016, bu yıl 31 Ağustos itibarıyla 766 kişi olduğunu bildiren Gürkut, bu süre içinde Covid-19’a bağlı bir ölüm artış hızı olduğunu söyledi.

Covid-19’a bağlı ölüm rakamlarını açıklayan Gürkut, “Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görüldüğü Mart 2020’den 31 Ağustos 2022’ye kadar toplam 253 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmiştir. Bu kayıpların 6’sı 2020 yılında, 133’ü 2021 yılında, 114’ü ise 2022 yılının ilk 8 ayında olmuştur” dedi.



COVİD-19 DIŞI ÖLÜMLER

Gürkut, Covid-19’a bağlı ölümler dışındaki ölüm rakamlarını paylaşırken 2019’da aylık ortalama 77.83; 2020’de 76.83; 2021’de 73.58; 2022’de 81.5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



OTOPSİ SAYILARI

Dr. Özlem Gürkut, otopsi yapılan vakaların 2017’de 184, 2018’de 186, 2019’da 199, 2020’de 176, 2021’de 190, temmuz sonu itibarıyla bu yıl 123 olduğunu açıkladı.

Gürkut, kardiyak sebeple vefat edenlerin 2019’da 80 kişi, 2020’de73 kişi, 2021’de 51 kişi ve bu yılın ilk 7 ayında 48 kişi olduğunu bildirdi.





Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kabul edilen tüm nedenlere bağlı ölümler

• 2019 yılında 934 kişi

• 2020 yılında 928 kişi

• 2021 yılında 1016 kişi

• 2022 yılında 766 kişi





