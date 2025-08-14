İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

İskele Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Larnakalılar Derneği, hem derneklerine sunduğu destek hem de 53. Geleneksel İskele Festivali kapsamında bu yıl 13.’sü düzenlenen Larnakalılar Gecesi’ne verdiği katkılardan dolayı İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da , ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Larnakalılar Derneği’nin kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, bu anlamlı teşekkür için dernek yönetimine teşekkür etti.

Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak her zaman sivil toplum kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. 53. Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen Larnakalılar Gecesi’nin geçmişle bugün arasında köprü kuran anlamlı bir etkinlik olduğuna da dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, “Böyle etkinliklerde Belediye olarak elimizden gelen desteği vermek bizim için bir görevdir.” dedi.