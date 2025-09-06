Beş Kıbrıslı Rum,19 Temmuz’da İskele’de kendi mülklerini ziyaret ederken “yasadışı giriş, casusluk ve huzuru bozma” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Haftalardır sorgulanan ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan yaşlıların durumu, ABD Kongresi üyelerinin mektubunda “uluslararası hukuka aykırı, intikamcı bir uygulama” olarak tanımlandı.

Uyku apnesi cihazı talebinin dahi reddedilmesi, işkence boyutunda hak ihlali olarak kayda geçti.

ABD: TÜRKİYE HESAP VERMELİ

ABD’li vekiller Dina Titus, Gus Bilirakis, Chris Pappas ve Nicole Malliotakis imzalı mektupta, Washington’un iki devletli çözüm arayışlarını reddettiği hatırlatılarak “Türkiye’nin Kıbrıs’taki ihlalleri konusunda hesap vermesi” çağrısı yapıldı.

ABD Kongresi’ndeki Helenik Kafkas liderleri, KKTC’de tutuklu bulunan beş yaşlı Kıbrıslı Rum’un serbest bırakılması için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya acil çağrı yaptı. Kongre üyeleri, bu olayın adanın yeniden birleşmesi yönündeki ABD destekli çabaları baltalama riski taşıdığı uyarısında bulundu.

“SİYASİ AMAÇLI TUTUKLAMALAR”

Nevada’dan Dina Titus, Florida’dan Gus Bilirakis, New Hampshire’dan Chris Pappas ve New York’tan Nicole Malliotakis’in imzasıyla Rubio’ya gönderilen mektupta, 19 Temmuz’da Trikomo köyünde gözaltına alınan beş yaşlı Rum’un tutuklanmasının “siyasi amaçlı” olduğu vurgulandı.

Milletvekilleri, söz konusu kişilerin 1974 Türk işgalinde terk edilen ata evlerini ziyaret ettikleri sırada yakalandıklarını, “yasadışı giriş, casusluk ve huzuru bozma” suçlamalarıyla 26 gün boyunca tartışmalı yargılama prosedürleri altında tutulduklarını belirtti.

Mektupta, tutukluların sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı, uyku apnesi hastası birinin cihaz talebinin dahi reddedildiği kaydedildi.

RUM MALLARINDAKİ DAVALARA MİSİLLEME

Kongre üyeleri, bu gözaltıların, kuzeydeki mülkleri üzerinde yapılan inşaatlara karşı Kıbrıslı Rumların açtığı dava girişimlerine bir misilleme olduğuna dikkat çekti. “Türk makamlarının bu ciddi tırmandırması, ABD’nin Türkiye’yi Kıbrıs’taki ihlalleri konusunda hesap vermeye zorlaması gerektiğini bir kez daha göstermektedir” denildi.