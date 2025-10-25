Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman görevi 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan devraldı.

6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen devir-teslim töreninde yaptığı konuşmaya "Cumhurbaşkanlığı Kıbrıs Türk halkının evidir demiştik. Öncelikle hepinize evinize hoş geldiniz diyorum” diyerek başladı ve yanında olanlara teşekkür etti.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu ülkedeki hak ve çıkarlarını korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın birinci vazifesi olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda, halkın kendisiyle, ülkesiyle ve kurumlarıyla gurur duymasını sağlamak için gece gündüz demeden çalışma sözü veren Erhürman, kulağının her zaman halkta olacağını kaydetti.

Ada üzerinde ve etrafında ne varsa Kıbrıs Türk halkının bunların bir ortağı olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu bölgede çözüm, kalıcı barış ve istikrar, bu adada Kıbrıslı Türkler ve bölgede garantör ülke Türkiye görmezden gelinerek, hak ve yetkileri ihlal edilerek sağlanamaz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri “iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslanamayacak derecede özel” olarak nitelendiren Erhürman, görevinin ilişkileri çok daha iyi bir seviyeye taşımak olacağını belirtti.

“Siyasi hayatım boyunca, seçim sürecinde de sürekli halkımızı, yurttaşlarımızı dinledim. Bundan sonra da kulağım hep sizlerde olacak.” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Bu güzel ülkede, insanlarımızın daha mutlu, daha umutlu, daha müreffeh bir yaşam sürmeyi hak ettiklerini düşündüm hep. Annelerimizin, babalarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin verdikleri varoluş mücadelesinin sonrasında, çocuklarımıza ve torunlarımıza çok daha güzel, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyet seviyesinde, insan onuruna yaraşır bir hayat sürecekleri bir ülkeyi bırakmanın borcumuz, yükümlülüğümüz olduğunu yüreğimin en derinlerinde hissettim.”

Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkını siyasi görüş ve parti gibi ayrımlar gözetmeksizin birleştiren en önemli unsurun “çocukları” olduğunu kaydederek, annesi, babası, kendisi nerede doğmuş olursa olsun onun gözünde bu topraklarda yaşayan her çocuğun kendi çocuğu olduğunu belirtti. Erhürman, “Cumhurbaşkanı olarak benim birinci görevim çocuklarımızın eşit, özgür, sağlıklı, mutlu büyümeleri ve yaşamaları için gece gündüz demeden çalışmaktır” dedi.

Şampiyon Melekleri ve bu ülkede kaybedilen tüm çocukların yüreklerde yara olduğunu ve bu yaranın hayat boyunca kapanmayacağının bilinciyle yaşadığını söyleyen Erhürman, Gazze’de öldürülen binlerce çocuğu da hatırlatarak, bu çocukların da Kıbrıs Türk halkının yürek yarası olduğunu dile getirdi. Erhürman, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu ülkede varoluş mücadelesini çok ağır şartlarda, ağır bedeller ödeyerek veren büyüklerimize ve üzerlerine titrediğimiz çocuklarımıza karşı en önemli borcumuz, bu ülkeyi, bu halkı dünyada hak ettiği yere taşımak, dünyayla buluşturmak, çocuklarımıza müreffeh ve gelişmiş ülkelerin çocuklarına sağladığı olanakları sağlamaktır. Bunun için Kıbrıs Türk halkının bu ülkedeki hak ve çıkarlarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak birinci vazifedir.”

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunun ve bu adanın üzerinde, etrafında her ne varsa ortak olduğunun tüm dünya tarafından bilinmesi gerektiğini vurguladı. Erhürman, adada güvenlik, enerji, hidrokarbonlar, deniz yetki alanları, ticaret yolları, AB yurttaşlığı gibi alanlarda Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın karar alınmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu adadaki egemenlik haklarına sahip çıkmanın, hem bu halkın bu adadaki statüsünün gereği, hem de varoluş mücadelesini veren büyüklere ve bu ülkenin devredileceği çocuklara karşı bir yükümlülük olduğunun altını çizdi. Erhürman, bu konuda “federasyon” diyenlerin de, “iki devlet” diyenlerin de hemfikir olduğuna dikkati çekti.

Ortak alanlarda yalnız Kıbrıs Rum halkının egemenliğinin sayılmasının mümkün olmadığını belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Rum halkı bu adada ne kadar egemense, Kıbrıs Türk halkı da o kadar egemendir. Bu adadaki bir Kıbrıslı Rum çocuk hangi haklara sahipse, bir Kıbrıslı Türk çocuk da aynı haklara sahiptir. Hidrokarbonlar üzerinde Kıbrıslı Rumların ne kadar hakkı varsa, Kıbrıslı Türklerin de o kadar hakkı vardır. Hiç kimsenin bu adada Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi davranmasını asla kabul etmeyiz. Herkes bilecektir ki Kıbrıs Türk halkı bu adada hep vardı, bugün vardır ve hep var olacaktır.”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini, bu adanın tamamının garantörü olan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte defalarca bütün dünyanın gözü önünde ortaya koyduğunu hatırlatarak, “Kıbrıs Türk halkı çözümden, müzakereden, masadan hiçbir zaman kaçmamıştır.” vurgusu yaptı. Bunca yaşanmışlıktan sonra, dostlar alışverişte görsün diye müzakere etmenin kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyleyen Erhürman, halkın çözüm odaklı müzakere talep ettiğini kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin pazarlık konusu haline getirildiği, zaman sınırlaması içermeyen, sonuç odaklı olmayan müzakerelerin bir kez daha Kıbrıslı Rum liderliğinin masayı terk etmesi sonucu sona ermesi durumunda bugünkü statükoya dönülmeyeceğinin baştan güvence altına alınmadığı bir metodolojinin çözümü getirmeyeceğinin öngörülebilir olduğunu söyleyen Erhürman, bunun müzakere masasına oturmaya engel olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Bu bölgede çözüm, kalıcı barış ve istikrar, bu adada Kıbrıslı Türkler ve bölgede garantör ülke Türkiye görmezden gelinerek, hak ve yetkileri ihlal edilerek sağlanamaz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere değinen Erhürman, bu ilişkilerin başka herhangi iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslanamayacak derecede özel olduğunu vurguladı.

Bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşkanı’nın, müzakere süreçlerini ve Kıbrıs sorunu ve dış politikayla ilgili diğer süreçleri Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden yürütmediğini kaydeden Erhürman, bunun kendi döneminde de değişmeyeceğini kaydetti, “Benim görevim, Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerini çok daha iyi bir seviyeye taşımak olacaktır.” dedi.