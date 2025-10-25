5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, görevi yeni seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a devretti.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yer alan devir teslim töreninde konuşan Tatar, 19 Ekim Pazar günü yapılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleşmesi ile halkın iradesinin sandığa yansıdığını kaydetti.

Tufan Erhürman’ın, devletin 6. Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini ifade eden Tatar, “Kendisini kutlar, yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

Tatar, 5 yıl önce KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ortaya koyduğu

Tatar, makamların gelip geçici olduğunu kalıcı olanın halkın egemenliği ve devletin bağımsızlığı olduğunu belirterek, onurlu bir görevi başarıyla tamamlamaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Tatar, “KKTC’nin Cumhurbaşkanı olarak 5 yıldır büyük bir onur ile sürdürdüğüm bu şerefli görevi bugün devrediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşatılması ve yüceltilmesi hepimiz için tarihi bir sorumluluktur” dedi.

Tatar, 5 yıl önce KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ortaya koyduğu vizyondan milim sapmayarak, Kıbrıs Türk halkının engellenen haklarının tesisi ve 1963’ten bu yana maruz kaldığı izolasyon zulmünün sona ermesi için her yerde ve her platformda büyük bir mücadele yürüttüğünü anlattı.

Bu dönemde radikal bir paradigma değişikliğine giderek, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidi zemininde başlayacak “İki Devletli Çözüm” vizyonunu ilan ettiğini belirten Tatar şöyle devam etti:

“5 yıl boyunca, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve kardeş Türk halkının desteğini ve güvenini daima yanımda hissettim. Birlikte geliştirdiğimiz bu kopmaz kardeşlik bağları sayesinde, sağlıktan ulaşıma, eğitimden iletişime, sudan enerjiye kadar hemen her alanda büyük altyapı yatırımlarına imza attık.

Bugün devir teslim törenine de sahne olan, yeni Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Yüksek Mahkeme binalarımızın da içinde yer aldığı Cumhuriyet Yerleşkemizi de halkımızın hizmetine açtık. Yapımı bitmek üzere olan, adamızın en büyük yaşam merkezi olarak tasarlanan ve içinde yeni Milli Kütüphanemizi, camimizi, spor ve sosyal tesislerimizi de barındıran, Cumhuriyet Parkımızı yeri gelmişken ayrıca vurgulamak isterim.

Bunların gerçekleşmesinde, bütün imkanları seferber ederek devletimize ve Kıbrıs Türk halkına desteğini hiçbir zaman esirgemeyen çok kıymetli Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve artık bizden biri olarak gördüğüm Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Cevdet Yılmaz’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Başta kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere halkımızın dezavantajlı kesimlerine yönelik çalışmaları yanında kültür ve sanat alanında ilk olma özelliği taşıyan projeleri gerçekleştiren sevgili eşim Sibel Tatar Hanımefendiye de huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”