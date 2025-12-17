Rum yönetimi, “Hava ve deniz sahasını ihlal ettiği” iddiasıyla Türkiye’yi BM Güvenlik Konseyi Başkanlığına şikayet etti.

Alithia’nın haberine göre Rum Daimi Temsilciliği tarafından 8 Aralık’ta Konsey Başkanlığı’na iletilen ve Başkanlığın Konsey üyelerine dağıttığı şikayet mektubunda, “Temmuz-Ağustos 2025 döneminde 93’ü insansız hava araçları (IHA) tarafından olmak üzere 328 hava ve 16 deniz ihlali gerçekleştirildiği” iddia edildi.

Rum yönetimi, "Egemenliğinin, bağımsızlığın ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiğini” öne sürerek, iddia ettiği hava ve deniz ihlalleriyle Rum halkının “Güvenlik duygusunun ve Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını baltaladığını” savundu.