Haravgi gazetesi, Rum Savunma Sanayi Konseyi toplantısının bu kararının, 10 Temmuz tarihinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında, bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda alınan kararın devamı niteliğinde olduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, toplantının ana konusunun, konsey üyelerinin, alınan karar ve atılacak adımlar konusunda bilgilendirilmesi olduğu belirtildi.

Gazete, Konseyin 2 Haziran tarihinde de aynı konuyu ele aldığı bir toplantı gerçekleştirdiğini de hatırlattı.