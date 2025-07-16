Fileleftheros’un haberine göre, pazartesi günü akşamüzeri meydana gelen olayda 14 yaşındaki çocuğun kullandığı ve arka kısmında 13 yaşındaki arkadaşının yolcu olarak bulunduğu motosiklet ile köy yolunda 44 yaşındaki bir kişinin kullandığı araçla yandan çarpıştı. Yere savrulan çocuklar hafif yaralandı. Aileleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuklar ayakta tedavi ve taburcu edildi. Polis motosikletin yasal sahibini belirlemeye ve kazanın nasıl gerçekleştiğini saptamaya çalışıyor.