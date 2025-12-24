Rum polisinin, bir İsraillinin Limasol’daki bir otelde İbranice konuştuğu için ciddi şekilde darp edildiğine dair haberleri yalanladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrailli şahsın otelin girişinde İbranice konuşurken saldırıya uğradığını ve ciddi şekilde yaralandığını; olayın ardından ülkesine dönerek ameliyata alındığını ve bir gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı.

Gazete, Rum polisinin ise olayın İsrail basınında çıktığı şekilde olmadığını ve söz konusu otelde düzenlenen bir etkinlikte, İsrailliler arasında kavga çıktığını açıkladığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, söz konusu şahsın yazılı şekilde olaydan şikayetçi olmadığına dair ifade verdiği belirtildi.