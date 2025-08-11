Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde Rum makamlarının geçen cumartesi günü Romanya makamlarından, 51 yaşındaki bir şahısla önceki günlerde Güney Kıbrıs’a giden 48 yaşındaki bir Romanyalı kadının kendi isteği dışında Baf’ta bir otelde tutuluyor olabileceğine dair bir ihbar aldığını yazdı.

Rum polisinin ihbarın ardından kadının alıkonulmuş olabileceği otele gittiğini ancak kadını burada tespit edemediğini kaydeden gazete, polisin aynı gün içerisinde kadını 51 yaşındaki şahısla birlikte Baf havalimanının dışında tespit ettiğini ifade etti.

Yardım isteyen kadının yanına giden polislerin kadınla konuştuğunu ve kadının polislere 51 yaşındaki şahısla Güney Kıbrıs’a giderek Baf’ta bir otelde kaldıklarını ve adamın kendisi yanında olmadan kadının dışarı çıkmasına izin vermediğini söylediğini aktaran gazete, adamın iki kez kadını Baf’ta bir yere götürdüğünü ve para karşılığında söz konusu yerin müşterileriyle birlikte olmaya zorladığını kaydetti.

Gazete olayla ilgili olarak 51 ve 79 yaşlarındaki iki kişinin tutuklandığını, 44 yaşındaki bir kişinin de arandığını kaydetti.