İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı Cuma sabahı itibarıyla alarma giren Rum yönetimi, Milli Güvenlik Kurulu’nu olağanüstü toplayarak, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) da dahil ilgili bütün birimlerini alarma getirerek, kriz bölgesinden sivillerin tahliyesiyle ilgili “ESTIA” planını devreye soktu.

Güney'de yayımlanan haftalık Kathimerini’ye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda RMMO’nun, alarma geçirilmesi ve gerekli noktalarda Rum polisinin görevine eşlik etmesi konusu ele alındı.

RMMO’nun alarm seviyesinin yükseltildiğini ve kaçak mülteci geçişlerinin ve Güney Kıbrıs’taki Yahudi hedeflerine yönelik misilleme saldırılarının önlenmesi kaygısıyla Yeşil Hat’taki denetimlerini artıracağına işaret eden gazete, RMMO deniz komutanlığının da deniz yetki sahasındaki kontrollerin artırılmasında önemli rol oynayacağını yazdı.

Habere göre, “Askeri bir kaynak” geçen Cuma günü akşamüzeri RMMO’daki durumun "Alışılagelmiş” olduğunu, sadece İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını izleyen RMMO komutanlığının alarm durumunda olduğunu söyledi.

Aynı kaynak, Orta Doğu’daki kriz dönemlerinde dikkatleri, Güney Kıbrıs’ı Yahudi veya diğer Batı hedeflerine misillemede bulunma hedefiyle Batı’ya geçiş yolu olarak kullanabilecek şüphelilerin tutuklanmasına çektiğine işaret etti. RMMO’nun “Şimdilik, ihtiyaç olması halinde, Güney Kıbrıs’taki havalimanları, limanlar veya diğer hassas alanların denetimine yardımcı olacağını” ekledi.

Haravgi ve Alithia, Rum yönetiminin, sivillerin en yakın sivil savunma sığınağına ulaşmasına yardımcı olacak Rumca ve İngilizce dilindeki “SafeCy” isimli cep telefonu uygulamasını devreye soktuğunu haber verdi.

Habere göre, kullanıcılar, bu uygulama üzerinden bölgelerindeki sığınakları, sığınağa ulaşmak için yönlendirme talimatları, sığınağın kapasitesi, doluluk durumu vb bilgilere ulaşabilecek.

Rum İçişleri Bakanlığı, halka, modern teknoloji kullanan ve olağanüstü durumlarda kişilerin süratle bilgilendirilmesi ve güvenliklerinin iyileştirilmesini amaçlayan “SafeCy” mobil uygulamasını cep telefonlarına indirme çağrısı yaptı.