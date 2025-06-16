AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu dün Politis gazetesinde yer alan demecinde Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs sorununda yeni bir şeye ve çizgi değişikliğine gerek olmadığını dile getiren Stefanu, böyle bir şeye kalkışılmasının bölünmeyi kesin hale getireceğini ve Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını da kalıcı hale getireceğini iddia etti.

Öncelikle BM’nin ilgili kararlarının tarif ettiği gibi, üzerinde anlaşmaya varılan siyasi eşitliğe sahip iki kesimli, iki toplumlu federasyon çözümü temelinde tutarlılık ve istikrara ihtiyaç olduğunu dile getiren Stefanu, belirsizlikler olmadan müzakerelerin 2017 yılında Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini istemeleri gerektiğini dile getirdi.