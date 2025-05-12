Otomobil sporlarının sevilen ismi rallici Ömer Yıldız, hayatını kaybetti.

Çevresinde çok sayılan ve sevilen biri olan Ömer Yıldız’ın ani gelişen bir sağlık sorunu nedeniyle hayatını kaybetmesi sevenlerini şok etti ve yasa boğdu.

Acı haber, ailesi, yakınları ve motor sporları camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Yıldız’ın ani vefatı, sevenlerini yasa boğarken, sosyal medyada da çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Ralli dünyasında uzun yıllardır başarıyla yarışan Ömer Yıldız, sadece sürüş yeteneğiyle değil, centilmenliği ve sportmen duruşuyla da hafızalarda yer etmişti.