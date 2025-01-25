Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Futbol Ligleri Süleyman Göktaş Sezonu 2. devresi bugün oynanacak olan karşılaşmalarla başlıyor.

Süper Ligde 4 maç bugün, 3 maç yarın oynanacak, haftanın kapanış maçı ise pazartesi günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda CB Gençlik Gücü-TH Dumlupınar arasında oynanacak.

Süper Lig’de lider olan M. Değirmenlik Pazar günü ligin son sırasında Yenicami ile Atatürk Stadı’nda oynayacak. Takipçisi MTG ise bugün Mağusa Canbulat Stadı’nda Göçmenköy’ü konuk edecek. Ligin 3 ve 4. Sırasında ayni puanla bulunan Cihangir ile Doğan T. Birliği kozlarını bugün Cihangir Stadı’nda paylaşacaklar. Bugün bölge derbisinde A. Yeşilova ile Karşıyaka karşı karşıya gelecekler. Pazar gününün en önemli maçı ise play-out hattındaki Gönyeli ile Esentepe arasındaki maç olacak.

Aksa Birinci Ligde ise 4 maç bugün 4 maç ise yarın oynanacak.

16. haftanın maç programı ve yönetecek hakemler şöyle:

AKSA SÜPER LİG

25 Ocak 2025, Cumartesi(Saat 14.00)

Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-DND Gençler Birliği (Hüseyin Eyyüpler)

Alsancak Mustafa H. Çağlar Stadı A.Yeşilova-Karşıyaka (Utku Hamamcıoğlu)

Cihangir Stadı Cihangir-Doğan T.Birliği (Osman Özpaşa)

Gazimağusa Canbulat Stadı Mağusa T.Gücü-Göçmenköy (Emre Öztaşlı)

26 Ocak 2025, Pazar (Saat 14.00)

Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Yenicami (Ali Özer)

Gönyeli Stadı Gönyeli-Esentepe (Kerem Eran)

Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Lefke (Fehim Dayı)

27 Ocak 2025, Pazartesi

18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı CB Gençlik Gücü-TH Dumlupınar (Evren Karademir)

AKSA 1.LİG

25 Ocak 2025, Cumartesi (Saat 14.00)

Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-K.Kaymaklı (Tufan Çerçioğlu)

Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-Yalova (Ferhat Tuna)

Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Vadili (Fatih Bardakçıoğlu)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-MH Yılmazköy (Turgay Misk)

26 Ocak 2025, Pazar(Saat 14.00)

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Yeniboğaziçi (Burak Mandıralı)

Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş-Lapta (Şakir Azizoğlu)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-Çanakkale (İsmail Ercan)

Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-S.Geçitkale (Zekai Töre)