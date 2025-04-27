Premier Lig'de şampiyonluk maçına çıkan Liverpool, Tottenham'ı ağırladı.

Mücadeleyi 5-1 kazanan Liverpool, Premier Lig'de bu sezon ipi göğüsleyen takım oldu. Kırmızılar 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Toplam şampiyonluk sayısını 20'ye yükselten Kırmızılar, bu alanda lider olan Manchester United ile şampiyonluk sayılarını eşitledi ve zirveye ortak oldu.

Liverpool bir önceki şampiyonluğunu 5 yıl önce 2020'de Jürgen Klopp yönetiminde almıştı.

SALAH REKORU KIRDI

Muhammed Salah 185 golle Premier League tarihinin en golcü yabancısı oldu.

Mısırlı süper yıldız aynı zamanda ligin en golcü 5. oyunculuğuna yükseldi. Agüero'nun 184 golünü geçen Salah'ın zirvede yer alan rakibi Alan Shearer 260 gol atmıştı.