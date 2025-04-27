Copa del Rey finalinde Barcelona ve Real Madrid karşılaştı.

Estadio de La Cartuja'da oynanan dev final gol düellosuna sahne oldu. Barcelona dev finali Pedri, Ferran Torres ve Kounde'nin golleriyle kazandı. Real Madrid'in gollerini Kylian Mbappe ve Tchouameni attı. İkinci yarı oyuna giren Arda Güler bir asist yaptı.

Yedek kulübesinde sinirlenen ve sahaya yabancı madde atan Rüdiger kırmızı kart gördü.

Barcelona tarihinde 32. kez Kral Kupasını kazandı.

BARÇA, REAL'E ŞANS TANIMIYOR

Barcelona ve Real Madrid arasında bu sezon oynanan 3 maçta Katalan devi güldü. Biri lig biri kupa olmak üzere iki oynanan iki maçta Barcelona toplam 12 gol attı ve kalesinde 4 gol gördü.