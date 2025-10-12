Polis ekipleri dün akşam, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

-Gazimağusa

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’daki denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, marketler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ancak olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, toplam 819 araç sürücüsü kontrol edildi ve 78’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 80’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si muayenesiz araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 20’si seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 5’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 86’sı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 286 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 araç ise trafikten men edildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta da eğlence mekanları,alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği denetimler kapsamında, olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde, toplam 528 araç sürücüsü kontrol edildi ve 10’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 69’u diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 87 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edildi.

-İskele

İskele’deki denetimler kapsamında da eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklandı. Kullanımındaki araçta, üzerlerinde ve kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramalarda, tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu madde tespit edilen toplam 4 kişi ise tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1785 araç sürücüsü kontrol edildi ve 186’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 61’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 31’i muayenesiz araç kullanmak, 14’ü sigortasız araç kullanmak, 2’si kamu işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si susturucusuz egzozla araç kullanmak ve 51’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 359 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 77 araç ise trafikten men edildi.