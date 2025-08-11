Havalimanı - Gaziköy ana yolunda önceki gece meydana gelen trafik kazasında 73 yaşındaki Salim Erdegör yaşamını yitirdi.

Kaza saat 23.30 sıralarında meydana geldi

73 yaşındaki Salim Erdegör, yönetimindeki KJ 851 plakalı araçla Havalimanı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçip, karşıdan gelen 31 yaşındaki Hasan Karşılı yönetimindeki LF 762 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Erdegör olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan Karşılı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Neşe Karşılı ve çocukları 2 yaşındaki Laren Karşılı, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan Salim Erdegör'ün cenazesi bugün Çatalköy Camisi’nde kılınacak ikindi namazından sonra Çatalköy Mezarlığı'na defnedilecek.