İtfaiyenin haftalık raporuna göre, yangınların 2’si Lefkoşa, 1’i Girne, 1’i İskele ve 1’i Çağlayan bölgesinde çıktı. Yangınların muhtemel sebepleri arasında elektrik kaynaklı kısa devre, katran aracına yakıt takviyesi yapıldığı sırada sızan yakıtın sıcak asfalta temas edip alevlenmesi, kişi veya kişiler tarafından yakma, aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi ve faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tencere içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi yer aldı.

Özel servis olaylarının ise yüksek ağaç üzerinde mahsur kalan şahsın kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olduğu belirtildi.